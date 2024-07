Napoli, riqualificazione Rione Amicizia: entro gennaio i primi 40 alloggi

Napoli – I primi 40 alloggi saranno consegnati entro fine gennaio 2025. I lavori sono al 25% ma entro la fine dell’anno si arriverà all’80% degli interventi previsti. E’ lo scenario definito da Acer Campania rispetto alla riqualificazione del Rione San Francesco, a ridosso di Capodichino, noto anche come Rione Amicizia.

L’area, per intenderci, liberata dalle forze dell’ordine dagli occupanti abusivi appartenenti ai familiari di clan della camorra, che negli anni è stata oggetto di abusi edilizi e di una vera e propria occupazione, oltre che fisica, anche di carattere sociale, con la violenta protervia della camorra a dettare legge. La soddisfazione è palpabile nelle parole di Davi Lebro, Presidente di Acer Campania, l’ex Istituto per le Case Popolari, che ha in campo un piano che prevede il recupero e la riqualificazione di ben 12 di questi fabbricati.

L’insediamento edilizio popolare del Rione San Francesco, costituito da 21 edifici che ospitano più di mille abitanti, fu realizzato agli inizi degli anni ’50 grazie al Piano Marshall per ospitare famiglie disagiate e con problematiche sociali rilevanti. Oggi, purtroppo, versa in condizioni di obsolescenza e vetustà a dir poco preoccupanti per la sicurezza e per la vivibilità, anche per la presenza di diversi nuclei familiari appartenenti alla criminalità organizzata.

L’opera di bonifica ha avuto una forte accelerazione, anche grazie all’azione decisa della Procura della Repubblica, in un più ampio quadro di interventi che porteranno Napoli a rivivere una nuova primavera. IN ALTO IL VIDEO