Napoli, campo estivo a Bagnoli della Fondazione Campania Welfare

Napoli – Ha preso il via nel Parco San Laise a Bagnoli, e proseguirà fino al 2 agosto, il “Campo Estivo” promosso e realizzato dalla “Fondazione Campania Welfare”, presieduta da Antonio Marciano.

Nel programma, che si rivolge a oltre 100 bambine e bambini dai 5 agli 11 anni con famiglie in situazione di fragilità economica e sociale, gli operatori della cooperativa “Parsifal” realizzano attività estive educative e ludico-ricreative all’aperto. L’attività si svolge grazie al finanziamento della Regione Campania e ha un forte impatto sociale per il territorio della X Municipalità, come evidenzia Mena Guadagno, presidente della cooperativa sociale Parsifal.

Lo scopo della Fondazione è sostenere i minori e tutti coloro che, per condizioni ambientali, economiche, culturali, familiari, sono in una situazione di fragilità ed hanno quindi bisogno di azioni integrative per una crescita armonica nonché attivare azioni di sviluppo per le comunità. In questo quadro si inserisce perfettamente l’attività dell’Asd Charlatans Basket, presieduta da Giancarlo Garraffa. IN ALTO IL VIDEO