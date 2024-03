Blitz ad “Alto Impatto” a nord di Napoli: sequestrati armi, orologi e contanti

Continuano i servizi ad “alto impatto” della Guardia di Finanza, Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri. Stamane, circa 200 operatori delle diverse forze dell’ordine hanno eseguito numerose perquisizioni ad Afragola, Casoria, Casavatore e Caivano. – continua sotto –

L’attività ha consentito di identificare diversi soggetti, di cui uno tratto in arresto per detenzione di arma clandestina, ed alcuni denunciati a vario titolo. Nel corso del servizio gli operatori hanno sequestrato due pistole, di cui una con matricola abrasa ed una a salve priva di tappo rosso, numerose cartucce, 22 orologi di noti marchi, di cui 10 contraffatti, oltre 24mila euro in contanti, diverse quantità di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato ed una targa contraffatta; inoltre, alcune persone sono state sanzionate per violazione delle norme del Codice della Strada.

L’attività congiunta ha visto la partecipazione del personale della Squadra Mobile di Napoli, del Commissariato di Afragola, del Reparto Prevenzione Crimine Campania, del Reparto Mobile, della Polizia Stradale e della Polizia Scientifica; dei Carabinieri del Gruppo Castello di Cisterna, della Compagnia di Casoria, della Stazione di Afragola, del Reggimento Campania, delle API(aliquote primo intervento) e del Nucleo Cinofili di Sarno; inoltre la Guardia di Finanza con la componente Atpi del Gruppo Pronto Impiego di Napoli e delle Unità Cinofile, con il Gruppo di Torre Annunziata, il Gruppo di Giugliano in Campania, il Gruppo di Frattamaggiore, personale del II Nom di Napoli e della Compagnia di Capodichino.

L’operazione ha visto la partecipazione di personale dei Vigili del Fuoco ed è stata vigilata dall’alto da un elicottero dei Carabinieri del Nucleo Elicotteri. IN ALTO IL VIDEO