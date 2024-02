Disturbi del comportamento alimentare: convegno il 1 marzo a Caserta

Caserta – Venerdì 1 marzo, alle ore 16, al Novotel di Caserta sud, associazioni, esperti ed istituzioni si confrontano in un convegno dedicato a “Disturbi del comportamento alimentare & Stili di vita nel pre e post trapianto”. Il convegno è organizzato nell’ambito del progetto Diritti al punto promosso dal Csv Asso.Vo.Ce. (Ets), è co-organizzata con le associazioni Aito – Associazione Italiana Trapiantati di Organi – Aitf Caserta, presieduta dal dottor Franco Martino, e Emmepi4Ever Odv, presieduta dal dottor Giuseppe Rauso. – continua sotto –

L’iniziativa mira ad una corretta informazione su disturbi del comportamento alimentare, donazione e trapianto di organi. Saranno presentate buone pratiche locali e nazionali messe in atto da associazioni, enti ed istituzioni, per arrivare anche alla definizione di azioni integrate volte a garantire una più capillare sensibilizzazione della popolazione, anche in ottica di prevenzione.

Dopo la presidente del Csv Elena Pera, porteranno i propri saluti il procuratore generale della Repubblica presso la Corte Appello Napoli, dottor Antonio Gialanella, il presidente della provincia di Caserta, avvocato Giorgio Magliocca, il sindaco di Caserta, avvocato Carlo Marino, il direttore Crt-Centro Regionale Trapianti Campania, professor Antonio Corcione, la dirigente servizio comunicazione Rete Trapiantologica e Donazioni Regione Campania, dottoressa Maria Rosaria Focaccio, e la vicepresidente del Consiglio regionale della Regione Campania, Valeria Ciarambino.

Il giornalista de “Il Mattino” Claudio Coluzzi modererà gli interventi di un ricco parterre di ospiti. Porteranno il proprio contributo all’iniziativa il dottor Walter Milano di Sisdca Campania, il professor Gianni Vennarecci in qualità di direttore Centro Trapianti di Fegato Ospedale Cardarelli, la dott.ssa Rosaria Focareta responsabile dell’Uosd Epatologia-Satte dell’Aorn Caserta, il dottor Gaetano Di Mattia direttore del dipartimento Salute mentale dell’Asl Caserta, la dottoressa Carmen Pascale in qualità di responsabile Assistenza trapiantati di rene dell’Aorn Caserta, Nadia Accetti dell’associazione Donna Donna Onlus. Saranno presenti e interverranno anche i referenti di alcuni importanti ordini professionali, il dottor Carlo Manzi per l’Ordine dei Medici di Caserta, il dottor Alessandro Raggi dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania – Referente del gruppo di lavoro “Psicologia e Alimentazione”, il dottor Vincenzo Buonocore per l’Ordine dei Farmacisti di Caserta, e il dottor Vincenzo Santagada per l’Ordine dei Farmacisti di Napoli. Responsabile scientifico dell’iniziativa è il dottor Guido Piai, epatologo. – continua sotto –

L’iniziativa è patrocinata dalla Provincia di Caserta, dal Comune di Caserta, dall’Aorn Caserta, dall’Asl Caserta, dal Crt-Centro Regionale Trapianti Campania, da Sisdca Campania, dall’associazione Consult@ Noi e dai seguenti ordini professionali: Ordine dei Medici di Caserta, Ordine dei Farmacisti di Caserta e di Napoli, Ordine degli Psicologi della Campania.