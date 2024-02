Giugliano, gli esterni della chiesa in cui è sepolto Giovan Battista Basile necessitano di riqualificazione

Giugliano (Napoli) – La città celebra l’emissione di un francobollo dedicato a Giovan Battista Basile, ma la chiesa Collegiata di Santa Sofia, dove il poeta fu sepolto, presenta ancora una scandalosa facciata “sgarrupata”. – continua sotto –

L’emissione filatelica, che cade proprio nel 458esimo anniversario dell’ancora contrastata nascita a Giugliano del grande scrittore, è stata celebrata, il 16 febbraio, al Senato della Repubblica durante una manifestazione con la presenza di parlamentari della zona e il sindaco Nicola Pirozzi.

Adesso, però, per onorare in modo più degno il luogo di sepoltura del grande Basile, si deve urgentemente mettere mano ad una profonda riqualificazione degli esterni della chiesa di Santa Sofia, che si presentano sbrecciati, sporchi, cadenti, offesi da fili dell’elettricità vaganti e vetusti tubi di scarico.

Da tempo, poi, versa in pessime condizioni il piccolo monumento omaggio a Pino Daniele, che si trova in un'insenatura del muro perimetrale della chiesa e raffigura un libro aperto con su scolpite le note di una famosa canzone del cantante napoletano. Sull'imponente campanile del XVIII secolo della chiesa, infine, qualche mano pietosa dovrebbe mettere finalmente in funzione l'orologio, tristemente fermo da anni alla stessa ora.