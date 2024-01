Maria Tomba (X Factor) incontra i fan al Centro Campania

Dal coro in parrocchia, alla finale di X Factor, fino al Centro Commerciale Campania. Maria Tomba, grande protagonista dello show di Sky, arriva a Marcianise, in provincia di Caserta, per incontrare i suoi fan. – continua sotto –

L’appuntamento è per venerdì 19 gennaio alle 17.30 in Piazza Campania, quando l’artista si esibirà in un mini live e firmerà le copie del suo nuovo album “Crush”. Maria con la sua musica racconta di sogni e fantasie, di un mondo visto attraverso il “filtro dei colori” anche con un pizzico di ironia.

Per partecipare al Meet&Greet con Maria Tomba, e ricevere un suo autografo bisogna acquistare l’album, scaricare l’app IO&CAMPANIA e recarsi presso l’Info Point di Piazza Centrale per ritirare il pass a partire da mercoledì 17 gennaio, dalle ore 10.

Ulteriori dettagli nella sezione “Eventi” del sito www.campania.com