Aversa, al Cinema Vittoria “I Classici Ritrovati” in 4K

Aversa (Caserta) – Al via da lunedì 15 gennaio la quarta edizione della rassegna “I Classici Ritrovati” al Cinema Vittoria di Aversa. L’iniziativa dei proprietari, Ermanno e Victor Russo, di riproporre la versione restaurata di capolavori della Storia della Settima Arte sta riscuotendo un enorme riscontro di pubblico, anche giovane, interessato ad approfondire la conoscenza di autentici pezzi imperdibili di cultura cinematografica “rinati” grazie alla versione in 4K curata dai preparatissimi tecnici della Cineteca di Bologna. – continua sotto –

Il primo appuntamento, in programmazione anche il 16 gennaio, è con “Le Iene”, episodio inaugurale del genere “pulp”, che nel 1992 ha rivelato al mondo l’estro creativo dell’americano Quentin Tarantino. A seguire, il 22 e 23 gennaio, il pluripremiato “Il cacciatore” (1978) dello statunitense Michael Cimino, capodopera della narrazione della tragica epopea yankee in Vietnam. Il 29 gennaio viene proposto uno dei lavori più iconici del genio del thriller, il britannico Alfred Hitchcock, che con “Spellbound – Io ti salverò” (1945), racconta una storia d’amore e di mistero tra i divini Ingrid Bergman e Gregory Peck.

Il 5 febbraio tocca al maestro dell’horror italiano Dario Argento intrigare gli spettatori con il suo “Suspiria” (1977) sicuramente un’irripetibile vetta del genere e già degno di un riuscitissimo remake in tempi recenti da parte di Luca Guadagnino. La “nouvelle vague” del francese Jean Luc Godard rivive nell’immarcescibile “Fino all’ultimo respiro” (1960), in programma il 12 febbraio, nel quale un Jean–Paul Belmondo d’annata si cala alla perfezione nei panni di un killer in perenne fuga.

Chiude il cartellone, il 19 e 20 febbraio, “Il Grande Lebowski” (1988), tragicommedia a stelle e strisce diretta con la proverbiale verve mordace dai fratelli Joel e Ethan Coen. Le proiezioni delle 21 saranno precedute dalle introduzioni degli esperti di cinema Diego Del Pozzo e Rosario Gallone.