Marcianise, incontro di lettura a Palazzo Tartaglione su “Una Donna” di Sibilla Aleramo

Marcianise (Caserta) – Si sta configurando come un vero e proprio cenacolo il gruppo di lettura “Stanze di Carta” riunitosi in una delle sale di Palazzo Tartaglione di Marcianise, residenza storica ottocentesca al civico 8 di via Giovanni Tartaglione. – continua sotto –

Qui si è tenuto, domenica 7 gennaio, l’incontro focalizzato sul libro “Una donna” (1906) di Sibilla Aleramo (pseudonimo di Rina Faccio, 1876 – 1960), scrittrice, poetessa, militante politica e giornalista italiana. Nel libro, un intenso e crudo racconto autobiografico, viene descritta l’esperienza dell’autrice e la condizione delle donne in Italia a cavallo tra l’ottocento ed il novecento. Ricca ed appassionata la discussione che, dopo la ricostruzione di una sintesi biografica, attraverso la lettura di brani selezionati del libro, ha potuto toccare alcuni aspetti salienti dell’opera della Aleramo.

L’iniziativa, nata su spinta di un gruppo di persone amanti della lettura, ha trovato il gradimento di numerosi appassionati, provenienti da tutto il territorio casertano. L’evento del 7 gennaio si inquadra all’interno del ciclo di incontri dal titolo: “Il femminismo visto attraverso la lente delle scrittrici italiane del Novecento”, argomento di grande attualità visti anche, purtroppo, i recenti fatti di cronaca e la discussione in atto presso l’opinione pubblica italiana.

Dall’incontro di sarà presto pubblicato un podcast sulla piattaforma Spotify. Il prossimo incontro sarà organizzato tra febbraio e marzo 2024 ed avrà come oggetto di approfondimento il libro “Menzogna e sortilegio”, primo romanzo della scrittrice Elsa Morante pubblicato nel 1948. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA