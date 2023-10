Aversa, strade al buio da giorni: Capasso sollecita il commissario prefettizio

Aversa (Caserta) – Una petizione popolare per chiedere al commissario prefettizio Gerardina Basilicata di intervenire tempestivamente per il ripristino della pubblica illuminazione in numerose zone della città. Questa l’iniziativa messa in campo da Rosario Capasso leader del movimento civico ‘Aversa a testa alta’ che, sollecitato da numerosi cittadini, è sceso in campo per la risoluzione della problematica che da alcuni giorni coinvolge numerose arterie. – continua sotto –

“Da giorni – ha detto Capasso – sono tante le strade totalmente al buio. A via Basile, via Pirandello, via Orabona, via Magenta e tante altre ancora da giorni è sempre notte fonda. Un problema che non può e non deve essere ignorato”.

“Si tratta – incalza l’avvocato aversano – anche di un problema di sicurezza. Alle 5 del pomeriggio è già sera e la mancanza di pubblica illuminazione rende queste strade appetibili a malintenzionati”.

Da qui l’intervento di Capasso che ha sollecitato il commissario straordinario. “Attraverso una petizione popolare – conclude – portiamo le istanze della cittadinanza al commissario prefettizio con l’auspicio di una rapida risoluzione”.