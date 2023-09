Caserta, sequestrato motocarro con rifiuti di smaltimenti illeciti

Caserta – Il Nucleo Ambientale della Polizia Municipale di Caserta ha effettuato il sequestro di un motocarro pieno di rifiuti provenienti da illeciti smaltimenti. – continua sotto –

Il veicolo, risultato anche sprovvisto di revisione, oltre che senza copertura assicurativa e già sottoposto a sequestro amministrativo dallo scorso mese di maggio, è stato sequestrato mentre il conducente, un cittadino casertano di 64 anni, risultava revocata la patente di guida dal 2013.

Gli agenti, diretti dal comandante Luigi De Simone, hanno provveduto a sanzionare il conducente per guida senza patente, applicando la sanzione amministrativa di 5.100 euro, per mancanza di copertura assicurativa (con relativa sanzione amministrativa di 866 euro) e per reiterate omesse revisioni, applicando una sanzione di 346 euro. La persona è stata denunciata all’autorità giudiziaria per illecito smaltimento di rifiuti e per omessa custodia di un veicolo già sottoposto a sequestro.

L’intervento si è svolto nell’ambito delle operazioni straordinarie coordinate dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti della Regione Campania, il viceprefetto Ciro Silvestro. È stata effettuata un’attività di secondo livello, unitamente all’Esercito Italiano, con pattuglie del contingente impegnato nell’operazione “Strade Sicure”.