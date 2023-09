Carinaro, festa Sant’Eufemia 2023: tutti gli eventi in programma

Carinaro (Caserta) – Sono cominciati il 31 agosto, e si concluderanno il 13 settembre, i tradizionali festeggiamenti patronali in onore di Sant’Eufemia. Ricco il programma di eventi promosso dal comitato presieduto dal parroco don Antonio Lucariello che si articola tra eventi liturgici e civili. – continua sotto –

Tra gli appuntamenti più attesi la processione del simulacro della santa lungo le strade cittadine e la “Gara delle Mazze”, riconosciuta come patrimonio culturale immateriale della Regione Campania. Ma anche spettacoli musicali con i concerti, in piazza Trieste, di Andrea Sannino il 6 settembre, dell’Orchestra Fagnoni il 2 settembre, di “Napolitudine con Sal Esposito” il 5 settembre, “Caterina Russo e Sona Mo’ The Live” l’8 settembre, tribute band di Lucio Battisti “Lucio e Dintorni” il 9 settembre. Ancora: la giornata dedicata ai bambini, quella del 10 settembre, con animazione e cover band di Cristina D’Avena, e momenti enogastronomici con le Sagre della Porchetta e della Salsiccia l’8 e il 9 settembre. Non mancherà lo sport con tornei di calcetto per bambini e ragazzi al centro Igloo.

Ecco il PROGRAMMA COMPLETO: