Banda di ladri rom arrestata dai carabinieri dopo inseguimento tra il Napoletano e il Casertano

Una banda di ladri di etnia rom è stata arrestata dai carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania (Napoli), nella tarda serata di ieri, al termine di un inseguimento che ha registrato il ferito di un militare dell’Arma. Si tratta di 6 persone, tutte residenti nel campo di via Carrafiello: 5 sono finite in arresto, un’altra, minorenne di 17 anni, è stata denunciata. – continua sotto –

I carabinieri della sezione operativa e radiomobile di Giugliano erano sulle tracce di un Fiat Doblò di colore scuro avvistato ieri, verso le 23.30, a Brusciano (Napoli), nel parcheggio di un supermercato Decò, in via Buonarroti, dall’interno del quale i sei avevano rubato le cassette di sicurezza dei registratori di cassa.

A qquel punto, partiva il pedinamento dei militari che continuava fino alla zona industriale di Orta di Atella (Caserta) dove i ladri, scesi dal mezzo, buttavano le cassette di sicurezza trafugate. I carabinieri, pertanto, interveniva, circondando i malviventi. Il Doblò tentava invano lo sfondamento di una gazzella messa a chiusura della strada, poi i sei abbandonavano il mezzo e provavano a fuggire arrampicandosi sulla rete di recinzione posta al lato della strada.

Ne nasceva una colluttazione, lunga e difficile, con uno dei carabinieri che rimaneva ferito, ma alla fine i fuggitivi venivano bloccati. – continua sotto –

Il furgone, risultato rubato ma con targa di un altro veicolo non da ricercare, veniva sequestrato. Stessa sorte per i diversi arnesi atti allo scasso rinvenuti al suo interno. Cassette di sicurezza e denaro venivano restituiti al supermercato.

Sono in corso indagini per verificare l’eventuale responsabilità degli arrestati in altri episodi simili avvenuti di recente nella zona tra Napoli Nord e l’agro aversano-atellano. Il militare ferito sta bene, per lui una prognosi di 25 giorni a causa della lesione di un dito.