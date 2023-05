Dissesto idrogeologico, Campania terza in classifica regioni a rischio

Non solo l’Emilia Romagna. Secondo i dati del Rapporto Ispra sul dissesto idrogeologico in Italia: il 93,9% dei comuni italiani (7.423) è a rischio per frane, alluvioni e/o erosione costiera. – continua sotto –

Terza nella classifica delle regioni maggiormente a rischio, soprattutto per la densità demografica, è la Campania con 580mila persone che vivono in zone considerate a rischio. E nelle aree interne della regione non sono pochi i corsi d’acqua che, come accaduto in Emilia, potrebbero straripare qualora in soli due giorni dovesse precipitare la quantità media di pioggia che cade in un anno.

Il problema alla base, ha spiegato il presidente della Sigea (Società Italiana di Geologia Ambientale della Campania), Gaetano Sammartino, è il consumo incontrollato di suolo e il ritardo con cui ci si ricorda dell’importanza della prevenzione sul fronte del rischio idrogeologico.

