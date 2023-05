Sessa Aurunca, detenuto piantonato in ospedale distrugge la stanza con asta della doccia

Sessa Aurunca (Caserta) – Nella mattinata di ieri, all’ospedale di Sessa Aurunca, un detenuto piantonato dal personale della Polizia Penitenziaria del carcere di Santa Maria Capua Vetere ha distrutto gli arredi e i vetri della finestra della stanza di degenza, utilizzando un’asta di ferro recuperata dal supporto della doccia. – continua sotto –

A rendere nota la vicenda è il segretario regionale del sindacato Osapp Campania, Vincenzo Palmieri. “A nulla – spiega Palmieri – sono valsi i tentativi della scorta e dei sanitari del posto per ricondurre alla calma il detenuto, che continuava nella sua condotta aggressiva, mettendo a soqquadro l’intero reparto e creando disordini e allarme per l’ordine pubblico. Dopo molteplici tentativi, grazie alla professionalità del personale presente e quello giunto sul posto in ausilio, che non hanno replicato alle provocazioni, si è riusciti a far calmare il detenuto”.

“Mi farò portavoce verso i vertici del Dap per richiedere integrazione di personale per garantire livelli accettabili di sicurezza anche perché quest’anno si rischia di non garantire le meritate ferie al personale causa la carenza di organico non integrato dopo la sospensione di 58 poliziotti avvenuta dopo i fatti del 6 aprile 2020”, dice il consigliere nazionale Osapp Emilio Fattorello.

Il segretario generale del sindacato, Leo Beneduci, più volte ha informato i vertici politici di prestare maggior attenzione negli istituti penitenziari di Santa Maria Capua Vetere, Carinola, Avellino e Salerno, “contesti difficili e complicati dove – sottolinea Beneduci – occorre, attraverso modifiche legislative, ristabilire legalità e sicurezza. “Non molleremo la presa – riprende il segretario regionale Palmieri – fino a quando cambieranno le cose per migliorare il sistema lavorativo che ridia dignità al corpo”.