Porto Cervo, investe e uccide la giovane Gaia Costa: la moglie del ceo Lufthansa torna in Germania. Procura: “Nessun motivo per trattenerla”

La Procura di Tempio Pausania ha chiarito che “non c’era motivo di trattenere in Italia” Vivian Spohr, moglie dell’amministratore delegato di Lufthansa, al centro del caso di omicidio stradale che ha scosso la Costa Smeralda. Martedì scorso, alla guida del suo Suv, la manager tedesca ha investito e ucciso Gaia Costa, 24 anni, mentre attraversava sulle strisce pedonali a Porto Cervo. Dopo l’incidente, Spohr ha lasciato la Sardegna ed è rientrata in Germania, dichiarandosi “a completa disposizione della magistratura italiana”.

La dinamica – Erano circa le ore 13.30 quando Gaia Costa, baby-sitter stagionale originaria di Tempio Pausania, stava attraversando via Aga Khan per raggiungere la casa dove lavorava. La giovane aveva sollevato il braccio per segnalare la sua presenza, ma la potente Bmw X5, guidata da Vivian Spohr, l’ha centrata in pieno. L’impatto è stato violentissimo: Gaia ha battuto la testa sull’asfalto e ha perso conoscenza. I soccorritori del 118 hanno tentato per oltre venti minuti di rianimarla, ma ogni sforzo si è rivelato vano.

L’indagine e la posizione della conducente – I carabinieri hanno ricostruito che la Bmw procedeva lentamente e ha investito la giovane dopo una lieve accelerazione per riprendere la marcia. Nonostante la velocità non fosse elevata, la ragazza è finita sotto l’auto, riportando traumi fatali. Subito dopo l’incidente, la conducente è stata sottoposta ai test per alcol e droghe, entrambi negativi. In stato di shock, Spohr è stata soccorsa sul posto e, successivamente, ha fatto ritorno in Germania. Secondo i legali Angelo Merlini e Alessandro Vitale, “non era sottoposta ad alcun obbligo di permanenza”.

“La signora Spohr esprime sgomento e profondo dolore per questo gravissimo incidente e si è posta a completa disposizione dell’autorità giudiziaria italiana”, si legge in una nota dei suoi avvocati. Intanto la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per chiarire la dinamica, la velocità del veicolo e l’eventuale utilizzo del cellulare alla guida. L’autopsia sul corpo di Gaia Costa, inizialmente prevista per mercoledì 11 luglio, è stata rinviata alla prossima settimana.

La comunità in lutto – La morte di Gaia ha scosso Tempio Pausania, dove la 24enne era molto conosciuta e stimata. Il padre, Alfredo Costa, è un noto esponente sindacale locale. La famiglia, in queste ore di dolore, ha chiesto rispetto e silenzio. Il sindaco e le istituzioni hanno espresso vicinanza ai parenti della giovane, mentre tutti gli eventi pubblici, incluso il Faber Festival, sono stati annullati per lutto. “Questo è il momento del dolore e del rispetto. I miei assistiti hanno massima fiducia nell’operato della Procura della Repubblica di Tempio”, ha dichiarato l’avvocato Antonello Desini, legale della famiglia Costa.

Chi è Vivian Spohr – Tedesca, 51 anni, Vivian Alexandra Spohr è originaria di Monaco di Baviera. Moglie di Carsten Spohr, amministratore delegato di Lufthansa dal 2014, è madre di due figlie e conduce una vita riservata, pur partecipando occasionalmente a eventi istituzionali. Madrina della Help Alliance, fondazione del gruppo Lufthansa impegnata in progetti educativi nei Paesi in via di sviluppo, Spohr è considerata una figura di rappresentanza autorevole nel sociale e nella diplomazia aziendale. Prima del tragico incidente dell’8 luglio a Porto Cervo, non risultavano a suo carico pendenze giudiziarie o problematiche con la legge.