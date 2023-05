Parete, De Luca inaugura cantiere per ampliamento acquedotto irriguo

Parete (Caserta) – Folla delle grandi occasioni presso la storica “vasca”, situata vicino al cimitero comunale, per l’inaugurazione dei lavori di costruzione della rete di distribuzione irrigua nelle aree agricole ricomprese tra i comuni di Villa Literno e Giugliano in Campania con utilizzo delle acque del Volturno prelevate presso la Traversa di Ponte Annibale sul Volturno. – continua sotto –

Il mastodontico progetto, per un valore di milioni di euro, sembra quasi una corsa ai ripari per le nostre campagne violentate, visto che soprattutto le coltivazioni di eccellenza delle fragole e dei pomodori sono minacciate dall’avanzamento del cuneo salino, che causa la desertificazione per l’intrusione delle acque di mare nelle falde freatiche, rendendo impossibile utilizzare i pozzi di emungimento. Pozzi già chiusi, per la presenza dei percolati, dalle autorità sanitarie nelle aree “Ex Resit” e “Taverna del Re”, dove nelle serre delle campagne circostanti si continua a coltivare di tutto.

E’ intervenuto alla manifestazione il Presidente della regione Campania, Vincenzo de Luca, che non ha mancato di lanciare parole polemiche contro l’attuale governo Meloni, e, in particolare, contro il ministro Fitto. Erano presenti il sindaco Gino Pellegrino, altri primi cittadini della zona, il commissario del Consorzio di bonifica del Basso Volturno, Francesco Todisco, i consiglieri Giovanni Zannini e Vincenzo Santangelo.