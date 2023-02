Servizio navetta Aversa-Stazione AV Afragola: Air Campania accoglie richiesta di Oliviero

Una notizia importante per viaggiatori e pendolari dell’agro aversano. L’azienda di trasporti “Air Campania” ha accolto la richiesta del presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, per l’istituzione del servizio navetta da Aversa alla Stazione dell’Alta Velocità di Afragola. – continua sotto –

Oliviero ha fatto sua la richiesta del circolo di Legambiente “Geofilos” di Succivo che chiedeva di ripristinare il servizio di trasporto pubblico locale su gomma Caivano-Aversa e l’istituzione del servizio navetta Aversa-Stazione AV Afragola. Una richiesta che riguarda la mobilità interna di 9 comuni per un totale di circa 200mila abitanti e che ha un valore strategico nel collegamento tra il territorio metropolitano di Aversa e la Stazione Alta Velocità di Afragola.

Così, il presidente Oliviero si è rivolto ai vertici dell’Air Campania, ritenendo la mobilità alternativa all’uso indiscriminato dell’automobile un punto centrale per lo sviluppo del territorio. Immediato è stato il riscontro dell’azienda che si è impegnata garantire i servizi richiesti nel giro di un mese.

“Ringrazio i vertici dell’azienda, in particolare l’amministratore unico Anhtony Acconcia, per l’importante lavoro che stanno realizzando nel campo dei trasporti”, ha commentato Oliviero, sottolineando: “Ho avuto assicurazione che i collegamenti con l’agro aversano richiesti da Legambiente di Succivo saranno realizzati già per questa primavera. Collegare i nostri territori con il trasporto pubblico renderà la vita dei cittadini più semplice sia sul piano della mobilità ma anche e soprattutto in campo ambientale”.