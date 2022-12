“CAR-T”, la Campania all’avanguardia nella lotta ai tumori del sangue

La Campania all’avanguardia sul fronte delle CAR-T, le cure che ingegnerizzano i linfociti T per aiutarli a combattere i tumori. Una terapia che rappresenta la grande speranza nel trattamento delle malattie oncologiche e oncoematologiche. – continua sotto –

In particolare, sono due i centri sul territorio di alto profilo e competenza autorizzati alla somministrazione: l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” e l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono Pausilipon” di Napoli. Le terapie già approvate a livello europeo sono 6, con tassi di remissione completa molti alti. Attualmente queste terapie vengono studiate anche per l’impiego contro altre malattie ematologiche e i tumori solidi.

Per rispondere a domande su queste terapie, ma anche per diffondere la conoscenza su questo tema, si è svolto a Napoli CAR-T – Destinazione futuro, una campagna itinerante e online promossa da Ail – Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma: un vero e proprio “viaggio nel futuro” della lotta ai tumori.

Presenti Fabrizio Pane, direttore di Ematologia e Trapianti di cellule staminali della Federico II, Francesco Paolo Tambaro, direttore trapianto di cellule staminali del Santobono Pausilipon, Andrea Camera, vicepresidente nazionale Ail, insieme a pazienti, familiari, medici e istituzioni per accrescere l’informazione, misurare le aspettative, far emergere bisogni e criticità. IN ALTO IL VIDEO