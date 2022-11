“Itinerari Turistici Scolastici”, buona la prima per il Distretto Turistico Campano

Si è concluso con un grande successo di partecipanti e la piena soddisfazione di organizzatori e protagonisti la prima edizione del workshop di Autunno “Itinerari Turistici Scolastici”. Un interessante momento di riflessione e approfondimento che si è sviluppato in più giorni, tutti intensi, piacevoli e ricchi di idee e programmi. Entusiasti i partecipanti, tra cui dirigenti scolastici e docenti, rappresentanti del mondo istituzionale e associazionistico, operatori ed esperti di turismo e viaggi. Questo in sintesi il bilancio dell’interessante iniziativa che si è svolta lo scorso fine settimana coinvolgendo alcuni territori della Campania e della Basilicata. – continua sotto –

A promuoverla è stata l’associazione “Distretto Turistico Campano odv” con sede in Frattamaggiore, in sinergia con l’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, con il patrocinio morale delle Regioni Campania e Basilicata, dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni d’Italia, delle amministrazioni di Bari, Matera, Frattamaggiore (Napoli) e Bernalda (Matera). Visibilmente soddisfatto Salvatore Principe, direttore tecnico dell’iniziativa, che ha curato con attenzione maniacale i diversi appuntamenti in programma, tutti accomunati dalla volontà di valorizzare le eccellenze storiche, culturali, artistiche, archeologiche ed enogastronomiche delle due importanti regioni del Mezzogiorno d’Italia. Dopo un primo momento di briefing e coordinamento che si è svolto a Frattamaggiore, l’ampia delegazione di circa cento persone tra dirigenti scolastici, docenti, operatori del turismo, rappresentanti dell’associazionismo culturale e amministratori pubblici, si è recata in Basilicata.

A Metaponto, presso l’hotel Village “Magna Grecia”, si sono svolti una serie di incontri per approfondire il tema del turismo scolastico con la partecipazione di esperti e figure istituzionale. Particolarmente stimolanti anche le visite guidate al parco archeologico di Metaponto, Museo Nazionale del Metapontino e al Tempio extraurbano di Hera, meglio conosciuto con il nome di Tavole Palatine. Domenica la delegazione si è spostata a Matera dove si è confrontata con amministratori locali, rappresentati dell’associazionismo e della scuola locale. Anche in questo caso le visite guidate hanno suscitato l’ammirazione e il pieno coinvolgimento dei partecipanti. Tra i luoghi veduti si segnala: l’affaccio al Sasso Barisano e la visita al Sasso Caveoso, la passeggiata nel centro storico, la visita alle chiese di San Francesco d’Assisi e del Purgatorio, l’ingresso al cimitero barbarico a strapiombo sul canyon della Gravina in cui scorre un torrente; l’accesso in una casa grotta tipicamente arredata e ad una cripta rupestre su tre livelli scavata nella roccia così come avviene in Cappadocia.

“Sono stati giorni intensi e piacevoli”, ha commentato Salvatore Principe, che ha inoltre rilevato: “In queste ore sto ricevendo numerosi riscontri positivi sulla riuscita dell’iniziativa da parte di chi vi ha preso parte con sensibilità e disponibilità. E’ stato solo il primo passo di un percorso che sarà sempre più articolato e ricco di appuntamenti formativi, istruttivi e conoscitivi. Ringrazio dal profondo del cuore chi ha contribuito al successo dell’evento e rinnovo la disponibilità da parte nostra a collaborare per la progettazione e realizzazione di itinerari turistici scolastici”. Si ricorda che la Regione Campania proprio in questi giorni ha ufficializzato una misura di finanziamento per le scuole, campane e non, che vorranno compiere dei viaggi di istruzione alla scoperta dei giacimenti culturali, artistici, archeologici e paesaggistici campani.