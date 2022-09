Aversa, il comandante Piricelli nella sezione operativa del patto “Terra dei Fuochi”

Aversa (Caserta) – Il comandante della Polizia Locale di Aversa, colonnello Antonio Piricelli, su designazione del sindaco Alfonso Golia, è stato decretato dal viceprefetto Filippo Romano, Incaricato di Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella Regione Campania, componente della sezione operativa della cabina di regia per il patto della Terra dei Fuochi. – continua sotto –

Piricelli è da sempre impegnato in prima linea su questo versante: in ogni Comune nel quale ha operato ha sempre messo al primo posto la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini ed avviato attività investigative finalizzate a scovare e punire coloro che in modo spregiudicato non hanno rispetto dell’ambiente inquinandolo. Vanta nel suo curriculum un numero considerevole di attività di polizia giudiziaria che lo hanno visto in più occasioni acciuffare in flagranza di reato cittadini che senza rispetto abbandonavano rifiuti speciali sul territorio, ha sequestrato numerose attività abusive in esercizio senza autorizzazioni ambientali, ditte che esercitavano inquinando l’ambiente, terreni adibiti a discariche, aziende intermediarie di rifiuti non pericolosi che svolgevano attività recependo e smistando rifiuti pericolosi e speciali, autoarticolati che trasportavano auto rottamate risultate essere gravate da fermi amministrativi o essere rubate, veicoli vari adibiti al trasporto di rifiuti speciali ed inquinanti.

Tra la innumerevoli attività di indagine, l'operazione "Terra dei Fuochi" nel Comune di Casavatore (Napoli) dove sono state sequestrate due aziende e quattro autoarticolati, 11 persone indagate a vario titolo per i reati di concorso per porre in essere più azioni criminose, concorso formale in più azioni criminose, per aver effettuato attività di gestione di rifiuti, di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione per falsità ideologica, per trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero per aver indicato nel formulario stesso dati incompleti o inesatti, per trasporto illecito.

Dal 1 agosto 2022 Piricelli dirige il Comando di Polizia Locale di Aversa dove, già nella prima settimana di servizio, ha posto sotto sequestro una autofficina meccanica, un gommista ed un meccanico e ricambio marmitte per esercizio abusivo dell’attività senza le relative autorizzazioni ambientali.