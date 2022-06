Aversa, “Gli insulti sul web lasciano il segno”: la foto degli allievi del “Conti” trionfa al concorso della Regione Campania

Aversa (Caserta) – Primo premio per gli studenti della IIQP dell’istituto superiore “Osvaldo Conti” di Aversa al concorso “Sei bullo, ma nun abball” indetto dalla Regione Campania sul tema della prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo. – continua sotto –

Una mattinata piena di emozioni per le ragazze e i ragazzi dell’indirizzo produzioni Audiovisive dell’istituto diretto dalla professoressa Filomena Di Grazia che, accompagnati dal professor Angelo Cretella, hanno ricevuto il riconoscimento dall’assessore regionale Lucia Fortini che si è congratulata per la sensibilità espressa e la tecnica messa in campo nella realizzazione di una foto che mostra un ragazzo seduto a terra a torso nudo con la schiena completamente imbrattata da commenti omofobi e violenti scritti sul corpo. L’headline rafforza il concetto: “Gli insulti sul web lasciano il segno”.

Le offese, la violenza del web, infatti, sono spesso ancora più cruente perché fatte senza avere di fronte la persona offesa. Questa smaterializzazione del corpo rende più facile l’aggressione e apparentemente depotenzia le parole che invece feriscono brutalmente chi diventa purtroppo oggetto di aggressione. Un altro eccellente risultato del “Conti” che, grazie alla tenacia della dirigente Di Grazia, sta conseguendo risultati eccellenti nell’ambito di una specializzazione, quella dei “Servizi Culturali e dello Spettacolo” che punta a formare e valorizzare le potenzialità dell’agro aversano nel settore delle produzioni audiovisive. Sotto l’immagine della foto premiata