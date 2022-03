Trafficano generi alimentari rubati nel Napoletano: presi a Succivo due uomini di Sant’Antimo e Cesa

A Succivo (Caserta), nella giornata di domenica 27 marzo, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà due persone – un 56enne di Sant’Antimo (Napoli) e un 49enne di Cesa (Caserta) –per appropriazione indebita e ricettazione. – continua sotto –

Entrambi sono stati sorpresi dai militari della stazione territoriale di Sant’Arpino mentre erano intenti a scaricare generi alimentari da un furgone e a caricarli su un’autovettura.

A seguito di immediati accertamenti è emerso che la merce era stata indebitamente sottratta in due punti vendita di una catena di supermercati con sede a Napoli e Giugliano in Campania. I generi alimentari recuperati, per un valore di circa 500 euro, sono stati restituiti al legittimo proprietario.