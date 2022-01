Scontro tra due autovetture: muore 41enne autotrasportatore

Un violento impatto frontale tra due autovetture ha provocato un morto e un ferito grave. E’ accaduto nella serata del 4 gennaio, intorno alle 21, in provincia di Verona, lungo la strada provinciale 1, all’altezza di San Pietro in Cariano, zona Valpolicella. – continua sotto –

E’ Vito Anastasia, 41 anni, autotrasportatore, residente a Pastrengo, l’uomo deceduto che era alla guida di una Bmw X5 che, per cause da accertare, si è scontrato con una Mercedes Gla condotta da un 39enne di Bussolengo, trasportato in ospedale, ma non in pericolo di vita. Dopo lo schianto, la Bmw si è ribaltata sulla carreggiata, mentre la Mercedes è finita contro il guardrail. Per il 41enne non c’è stato nulla da fare, mentre il 39enne, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato liberato dai Vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118.

Sul tragico episodio indagano gli agenti della Polizia stradale di Verona. Originario della Basilicata, ma da anni residente nel Veronese, Vito Anastasia lascia una compagnia e due figlie.