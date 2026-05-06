Dell’Aprovitola nuova presidente Asi Caserta: “Rafforzare rapporto tra industria e territorio”

“Il consorzio deve tornare ad essere sempre più luogo di sintesi, programmazione e accompagnamento dello sviluppo”. È uno dei passaggi centrali delle prime dichiarazioni rilasciate da Annamaria Dell’Aprovitola dopo l’elezione alla presidenza del consorzio Asi Caserta, incarico che la sindaca di Carinaro affronta, spiega, “con senso di responsabilità istituzionale e profonda consapevolezza del compito affidatomi”. Accanto a lei, nel cda siederanno Francesco Di Virgilio, Nicola Tamburrino, Gianfranco L’Arco e Giuseppe Buompane, quest’ultimo indicato dalla Regione quale suo rappresentante.

“Rafforzare rapporto tra industria e territorio” – La neo presidente dell’ente che governa le aree industriali provinciali ha delineato quella che sarà la linea del suo mandato, puntando sul rafforzamento del dialogo tra istituzioni, imprese e territori. “Accolgo questo incarico con spirito di servizio e con la convinzione che si apra una fase nella quale sarà fondamentale rafforzare il rapporto tra istituzioni, sistema industriale e territori, ricostruendo un canale di interlocuzione stabile, autorevole e concreto tra Comuni, Regione, Confindustria e Sindacati”, ha dichiarato.

“Rappresenterò l’intero territorio senza distinzioni” – Dell’Aprovitola ha evidenziato la necessità che il Consorzio Asi assuma un ruolo sempre più centrale nella programmazione dello sviluppo provinciale, operando “con equilibrio istituzionale, armonia e attenzione verso tutte le sensibilità politiche, sociali ed economiche del territorio provinciale”. Nelle sue dichiarazioni emerge anche il richiamo alla rappresentanza dell’intera provincia e delle diverse realtà produttive. “Sento, inoltre, il dovere di rappresentare l’intero territorio provinciale e tutte le sue componenti produttive e istituzionali, senza distinzioni, nella consapevolezza che il ruolo del Consorzio debba essere quello di un ente capace di unire, ascoltare e costruire condizioni di crescita condivisa”, ha aggiunto.

“Incontro con Fico e Bonavitacola per potenziamento infrastrutture” – Tra i primi obiettivi indicati dalla presidente dell’Asi Caserta c’è il tema delle infrastrutture nelle aree industriali della provincia. Dell’Aprovitola ha annunciato che nei prossimi giorni chiederà un incontro all’assessore regionale alle Attività Produttive, Fulvio Bonavitacola, e al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, per avviare “un confronto operativo sul potenziamento infrastrutturale delle aree industriali della provincia di Caserta”. Secondo la neo presidente, competitività e attrattività del sistema produttivo passano necessariamente attraverso servizi e collegamenti adeguati. “L’attenzione del Consorzio sarà rivolta all’intero tessuto industriale provinciale, con particolare riguardo ai comparti e alle aree periferiche che più necessitano di interventi, servizi e connessioni adeguate”, ha spiegato.

Il ringraziamento ai sindaci – In conclusione, Dell’Aprovitola ha rivolto un ringraziamento ai sindaci della provincia di Caserta che hanno sostenuto la sua candidatura alla guida del Consorzio Asi. “Da oggi inizia un lavoro che affronterò con massimo impegno, nel rispetto delle istituzioni e nell’interesse esclusivo del territorio e delle sue comunità produttive”, ha concluso.