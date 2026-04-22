Marcianise, Rosato e Tartaglione eletti consiglieri al Dipartimento Economia UniVanvitelli

Marcianise (Caserta) – Due studenti di Marcianise entrano negli organismi di rappresentanza del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Si tratta di Ciro Rosato e Umberto Tartaglione, eletti consiglieri nei rispettivi corsi di laurea al termine delle recenti consultazioni interne.

L’esito delle elezioni – Il risultato è maturato nell’ambito della lista “Orizzonte Economia” che ha raccolto un ampio consenso tra gli studenti. Rosato è stato eletto nel corso di laurea in Economia e Commercio, classificandosi al secondo posto della lista, mentre Tartaglione rappresenterà gli studenti del corso di laurea in Economia Aziendale.

I profili – Per Rosato si tratta di un percorso che prosegue nel solco dell’impegno istituzionale. In passato ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del Forum dei Giovani del Comune di Marcianise durante il mandato 2023-2025, esperienza che gli ha consentito di confrontarsi con le dinamiche amministrative e promuovere la partecipazione giovanile. Tartaglione, invece, è alla sua seconda candidatura universitaria in un breve arco di tempo, elemento che testimonia una costante volontà di mettersi a disposizione della comunità studentesca e contribuire al miglioramento dell’esperienza accademica.

L’impegno per il Dipartimento – L’elezione dei due studenti rappresenta un passaggio significativo per la comunità marcianisana che vede due suoi giovani assumere un ruolo attivo all’interno dell’ateneo. Un incarico che Rosato e Tartaglione si preparano ad affrontare con senso di responsabilità, con l’obiettivo di rappresentare al meglio le esigenze degli studenti e partecipare alla crescita del Dipartimento.