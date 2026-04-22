Napoli, dieta della longevità contro obesità infantile: coinvolti 330 adolescenti campani

Napoli – 330 adolescenti campani saranno protagonisti di uno studio scientifico di portata internazionale che punta a indagare gli effetti della cosiddetta “dieta della longevità”. Il progetto, unico nel suo genere, coinvolgerà giovani della regione che detiene il primato europeo dell’obesità infantile, ponendo la Campania al centro della ricerca sulla prevenzione sanitaria.

Lo studio – L’iniziativa, finanziata dalla Regione Campania, rappresenta una svolta nel campo della salute giovanile: per la prima volta al mondo verranno testati gli effetti combinati della dieta della longevità e della dieta mima-digiuno su un campione di adolescenti. Un percorso clinico strutturato che si svilupperà nell’arco di tre anni, con l’obiettivo di valutare l’impatto di specifici regimi alimentari sul benessere e sulla prevenzione delle patologie legate all’alimentazione.

La presentazione – Il progetto è stato illustrato nel corso di un incontro ospitato presso l’istituto scolastico Sannino-De Cillis, nel quartiere Ponticelli di Napoli. Un momento di confronto che ha riunito istituzioni, mondo sanitario e realtà formative coinvolte nell’iniziativa.

I partner – Alla base dello studio c’è una collaborazione tra l’ospedale evangelico Betania, la Fondazione Valter Longo – guidata dallo scienziato che dirige il Longevity Institute della University of Southern California – e Form.it formazione italiana. All’incontro sono intervenuti Domenico Vincenzi e Vincenzo Bottino, rispettivamente presidente e direttore generale della Fondazione evangelica Villa Betania, insieme alla consigliera regionale Loredana Raia. IN ALTO IL VIDEO