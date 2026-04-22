Parete, Festa della Tammorra nella villa comunale il 24 e 25 aprile

Parete (Caserta) – Due serate per segnare l’avvio della stagione estiva e rilanciare una tradizione che affonda le radici nella cultura popolare campana. Il 24 e il 25 aprile l’associazione La Tenda apre il calendario degli eventi con l’undicesima edizione della Festa della Tammorra, che quest’anno cambia volto: nuova location nella villa comunale, durata raddoppiata e un programma ancora più ricco.

La novità della location e il format ampliato – Dopo le precedenti edizioni ospitate in piazza Berlinguer, la manifestazione si sposta nella villa comunale, scelta che consente di ampliare spazi e offerta. Due giorni di appuntamenti, anziché uno solo, per accogliere un pubblico sempre più ampio e dare respiro a un evento che negli anni è diventato punto di riferimento per gli appassionati di musica popolare.

La tammorra protagonista – Strumento simbolo della tradizione campana, la tammorra sarà al centro della kermesse, accompagnando tammurriate e canti popolari che trasformeranno le serate in un grande momento collettivo. Otto i collettivi musicali coinvolti, provenienti da diverse province della Campania, con l’obiettivo di unire il pubblico in un’unica danza attorno al palco.

Il programma musicale – Venerdì 24 aprile si esibiranno Paranza Marcianisana, Rareca Quartetto, ‘A Sunagliera e I Figli di Cibele. Sabato 25 aprile spazio a La Giuglianese di Peppino Di Febbraio, C’Antica Muronia, I Virtuosi della Tarantella e Pino Iove. Proprio quest’ultimo, con oltre 50 anni di esperienza e ideatore della Festa della Tammorra di Somma Vesuviana, porterà sul palco ritmo e tradizione, affiancato dagli altri gruppi protagonisti.

Stand e intrattenimento per tutte le età – Accanto alla musica, la festa offrirà un’ampia area dedicata allo street food e alle bevande, con proposte pensate per tutte le fasce d’età. Tra i partner figura la birra Ceres. Non mancheranno gli stand di oggettistica, per chi vorrà portare con sé un ricordo dell’evento, elemento ormai consolidato e apprezzato dal pubblico.

La stagione degli eventi – La Festa della Tammorra rappresenta il primo appuntamento di un calendario più ampio promosso da La Tenda. Il 15, 16 e 17 maggio sarà la volta della Festa della Fragola, mentre il 16, 17 e 18 luglio la stagione si concluderà con l’Ecosummer, tutti ospitati nella villa comunale.