Uiltucs Campania, Giuseppe Silvestro confermato segretario

Napoli – La riconferma arriva al termine di un confronto serrato sulle criticità del lavoro in Campania: Giuseppe Silvestro resta alla guida della Uiltucs regionale, con un mandato che si annuncia nel segno della continuità e delle sfide ancora aperte. Dopo la due giorni congressuale ospitata alla Mostra d’Oltremare, l’assemblea ha rieletto all’unanimità il segretario generale del sindacato della Uil che rappresenta i settori turismo, servizi e commercio.

I temi del congresso – Al centro dei lavori, l’emergenza salariale e le numerose vertenze occupazionali ancora irrisolte sul territorio campano. Questioni che continuano a incidere in maniera significativa sulle condizioni di lavoratrici e lavoratori, in comparti strategici per l’economia regionale. Al dibattito hanno preso parte anche l’assessore al Lavoro del Comune di Napoli, Chiara Marciani, e la segretaria confederale nazionale della Uil, Ivana Veronesi.

La posizione del sindacato – “Per noi le vite che contano sono quelle delle lavoratrici e dei lavoratori dei nostri settori. È a queste persone che vogliamo dare risposte con un programma che parta da un mercato del lavoro più qualitativo, più equo, per consentire condizioni di lavoro più dignitose e per conferire ancora più valore al lavoro”, ha commentato Silvestro.

Collaborazione tra istituzioni – “Creare tutte le opportunità possibili per avere un lavoro stabile e dignitoso nella nostra città. Noi stiamo provando con una serie di iniziative a facilitare quello che potrebbe essere la cosa più semplice, ma a volte non lo è, ossia l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro. E quindi ci auguriamo che una stretta, come già succede, collaborazione istituzionale possa creare degli obiettivi importanti per occasioni di lavoro nella nostra città”, ha dichiarato Marciani.

Le prospettive per i giovani – “Noi chiediamo ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze di studiare, di fare master, di prepararsi ma poi il mondo del lavoro non offre loro contratti stabili, contratti con cui possano crescere assieme all’azienda e anche potersi costruire un futuro”, ha sottolineato Veronesi. IN ALTO IL VIDEO