Casagiove, Claudio Belardo presenta il libro “L’Algoritmo per la Felicità”

Casagiove (Caserta) – La cornice storica del Quartiere Militare Borbonico ha ospitato sabato 14 marzo la presentazione ufficiale del libro L’Algoritmo per la Felicità, opera dello psicologo e personal trainer Claudio Belardo, edita da L’Aperia. L’iniziativa, patrocinata moralmente dal Comune di Casagiove su concessione del sindaco Giuseppe Vozza, ha registrato una significativa partecipazione di pubblico, segno dell’attenzione crescente verso i temi della crescita personale e del benessere psicofisico.

Gli interventi della serata – L’appuntamento si è aperto con i saluti istituzionali dell’assessora alle Politiche Sociali Anna Altavilla, seguiti dall’introduzione tecnica della dottoressa Nadia Ersilia Atzori, psicologa, consulente tecnico d’ufficio e criminologa. Tra i presenti anche Mariarosaria Perreca, nipote della prima regista italiana Elvira Coda Notari, e l’attore Luigi Zeno, che hanno voluto rendere omaggio all’autore partecipando all’incontro.

Il metodo B-MAP e il percorso raccontato nel libro – Durante la presentazione, Belardo ha illustrato il contenuto del volume, spiegando come la felicità non sia il frutto del caso ma il risultato di una sinergia tra discipline diverse. Al centro del libro c’è il metodo B-MAP (Belardo-Metodo di Allenamento Psicofisico), un approccio che integra psicologia, pedagogia e scienze motorie, accompagnando il lettore in un percorso orientato alla consapevolezza e al miglioramento personale. Il volume non si presenta come un trattato accademico, ma come il racconto di un’esperienza maturata tra sport, attività in palestra ed equitazione — quest’ultima interpretata come metafora di equilibrio interiore — oltre alle sfide del mondo paralimpico, dove il limite fisico può trasformarsi in forza, e al dietro le quinte del successo tra atleti agonisti e personalità dello spettacolo.

I ringraziamenti nel volume – Nelle pagine dedicate ai ringraziamenti, l’autore rivolge un pensiero particolare a Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane su Rai 1, e a Fabiola Cimminella di Rai Radio Live Napoli, per il sostegno ricevuto nel suo percorso umano e professionale.

L’autore – Claudio Belardo è psicologo, pedagogista ed esperto in scienze motorie. Il suo lavoro si concentra sull’esplorazione del potenziale umano e sull’integrazione tra discipline diverse per favorire il benessere psicofisico. Con il metodo B-MAP propone un approccio pratico rivolto a chi desidera gestire lo stress, ritrovare motivazione e sviluppare il coraggio di essere autentico.