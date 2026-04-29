Gricignano, gli alunni protagonisti al San Carlo con l’Aida di Verdi

Gricignano (Caserta) – Un percorso fatto di studio, emozioni e scoperta ha riportato gli alunni dell’Istituto comprensivo “Filippo Santagata” sul palcoscenico del Teatro di San Carlo di Napoli, tra i più prestigiosi al mondo, nell’ambito del progetto Scuola InCanto, giunto alla sua nona edizione e con al centro dell’esperienza l’Aida di Giuseppe Verdi.

Il progetto – Anche per questo anno scolastico l’istituto ha aderito all’iniziativa, promossa dal Teatro di San Carlo e ideata da Europa InCanto, un progetto didattico pensato per avvicinare gli studenti della scuola dell’obbligo al mondo della lirica. Un percorso articolato, sviluppato lungo l’intero anno scolastico attraverso seminari, incontri e laboratori rivolti a docenti e alunni, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza e l’amore per la musica, l’opera e il teatro.

La formazione musicale – Gli allievi dell’istituto guidato dalla dirigente Loredana Russo hanno imparato a cantare brani e arie della celebre opera verdiana, eseguiti poi coralmente nella messinscena finale. Un’esperienza che unisce apprendimento e partecipazione attiva, resa possibile anche grazie all’utilizzo di strumenti didattici come il libro e l’App Scuola InCanto che consente agli alunni di diventare protagonisti di un’opera costruita insieme a loro. Educare alla musica fin da piccoli significa offrire strumenti fondamentali per la crescita culturale, intellettuale ed emotiva. Un investimento che contribuisce alla formazione di cittadini più consapevoli, capaci di riconoscere e apprezzare la bellezza dell’arte e della condivisione.

L’esperienza al San Carlo – Nella mattinata al Teatro di San Carlo, Aida si è trasformata in un’esperienza collettiva che ha coinvolto generazioni diverse. Protagonisti i bambini della scuola dell’infanzia e primaria che, con costumi colorati e passi un po’ timidi, hanno portato sul palco un elemento essenziale e autentico: la meraviglia. Un sentimento spontaneo, capace di unire e superare ogni barriera.

I ringraziamenti – Un riconoscimento è stato rivolto alla dirigente Russo per il sostegno al progetto e per aver promosso un’iniziativa che mette al centro i più piccoli e il valore della cultura come spazio di incontro. Gratitudine anche alle insegnanti che hanno accompagnato gli alunni lungo tutto il percorso con impegno e dedizione; e alle famiglie, parte attiva di un’esperienza che ha coinvolto l’intera comunità scolastica. Un ringraziamento, infine, al Teatro di San Carlo per aver accolto gli studenti, offrendo loro non solo un palcoscenico, ma un’occasione concreta di crescita e partecipazione culturale. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA