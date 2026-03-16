Caserta, arte della fotografia: all’A1 Expò tre giorni con Italian Photo Video Print

Caserta – Uno degli appuntamenti più attesi nel panorama della creazione visiva. All’A1 Expò di Caserta Sud, a San Marco Evangelista, prende forma Italian Photo Video Print, evoluzione de La Fiera della Fotografia, che si conferma punto di riferimento nazionale per l’intero comparto dell’immagine. Tre giornate dedicate all’innovazione e alla sperimentazione, durante le quali fotografia, video e stampa si intrecciano in un’unica esperienza professionale rivolta ad operatori del settore, appassionati e creativi.

I grandi brand e la partnership con Canon – Il prestigio internazionale dell’evento è testimoniato dalla presenza dei principali marchi del settore. Italian Photo Video Print annuncia la conferma di Canon nel ruolo di Main Sponsor, mentre Saal Digital sarà Print Partner della manifestazione. L’area espositiva ospiterà inoltre i principali brand di riferimento del mercato, offrendo ai visitatori una panoramica completa sulle tecnologie che stanno trasformando il mondo dell’immagine.

Lo slogan dell’edizione 2025 – A sintetizzare lo spirito della manifestazione è il motto in dialetto napoletano “’E fierre fanno ‘o masto”, che tradotto significa: “Le giuste attrezzature ti consentono di svolgere un lavoro a regola d’arte”. Un richiamo diretto all’importanza degli strumenti tecnici per chi opera nel campo della fotografia, del video e della stampa professionale.

I tre pilastri dell’immagine – L’evento propone un’immersione totale nei tre ambiti fondamentali della creazione visiva. Per fotografia e video sono previsti set live con modelle professioniste, talk con esperti del settore e spazi dedicati alla produzione di contenuti per il digital imaging. Grande attenzione anche alla stampa, con le migliori soluzioni fine art e grande formato pensate per trasformare le immagini in opere tangibili.

Tre giornate tra arte, spettacolo e innovazione – Il programma si articolerà in tre giornate tematiche: Amalfi Coast il venerdì, Ibiza il sabato e Moulin Rouge la domenica. Ogni giornata proporrà set fotografici e video pensati per testare le ultime novità tecnologiche dei brand presenti. Tra gli ospiti annunciati figurano protagonisti della fotografia italiana come Massimo Sestini, Maurizio Galimberti e Francesco Cito. Previsto anche un tributo a Mimmo Jodice, oltre a due mostre internazionali e una collettiva, spettacoli di intrattenimento e la tradizionale Mostra Scambio dedicata all’usato e al vintage.

Servizi per il pubblico – L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito. I visitatori potranno usufruire di una navetta gratuita da Caserta all’A1 Expò andata e ritorno, di un’area parcheggio con cinquemila posti auto e di un’area food dedicata. Con il suo mix di tecnologia, cultura visiva e spettacolo, Italian Photo Video Print si propone come un vero ecosistema in cui fotografia, video e stampa si incontrano per raccontare e anticipare il futuro dell’immagine.