Calcio Promozione, Gricignano ko 2-1 a Mondragone: Di Ronza denuncia aggressione al dirigente

Non è solo il risultato a far discutere dopo la sfida tra Mondragone City e Polisportiva Gricignano, valida per la 27esima giornata del girone A del campionato di Promozione Campania. A catalizzare l’attenzione è soprattutto la denuncia social del consigliere delegato allo Sport del Comune di Gricignano, Giacomo Di Ronza, che parla di una presunta aggressione ai danni del direttore sportivo Nicola Cangiano da parte di un dirigente della squadra di casa.

La denuncia – “Non ho mai visto tanta mancanza di rispetto e sportività dovrebbero squalificare a vita questi personaggi. Ero lì a vedere la partita con tante famiglie e bambini di Gricignano e davvero è stato vergognoso ascoltare queste cose successe alla fine del primo tempo”. Parole dure, alle quali lo stesso Di Ronza aggiunge anche una critica alla direzione arbitrale: “L’arbitro ha perso il controllo della partita e ha inventato un rigore inesistente. Spero nell’intervento immediato delle autorità competenti per fare chiarezza su questo episodio inaccettabile e garantire il rispetto delle regole e la sicurezza di tutti gli atleti e dirigenti coinvolti. Forza Gricignano, non ci arrendiamo!”. Anche i tifosi biancazzurri si sono detti indignati, ritenendo che il verdetto del campo non rispecchi l’andamento della gara.

La partita – Sul terreno dello stadio “Conte”, fischio d’inizio alle ore 15, il Gricignano approccia bene nonostante le difficoltà iniziali. Il tecnico Pezzella deve fare a meno di Granata e perde al 15° anche il capitano Petillo, sostituito da D’Antonio. La squadra ospite, però, domina la prima frazione: al 17° Raiola sfiora il palo su assist di Annunziata, al 19° è ancora Annunziata a impegnare il portiere locale, mentre al 41° lo stesso attaccante colpisce un palo clamoroso.

Il vantaggio e il ribaltone – Nella ripresa, il copione sembra confermarsi. Al 51° l’asse Annunziata-Raiola porta al meritato vantaggio: 0-1. Il Gricignano sfiora il raddoppio al 55° con Di Palma, ma con il passare dei minuti il Mondragone City cresce. Dopo un intervento decisivo del giovane Cecere al 73°, arriva l’episodio chiave: all’83° calcio di rigore trasformato da De Lucia per l’1-1. In pieno recupero, al 91°, Ioio firma il definitivo 2-1 con un diagonale che completa la rimonta.

Classifica e prospettive – Il ko costa la vetta ai biancazzurri, ora secondi con 55 punti, superati dal Casoria (56) e con il Mondragone che accorcia a 54. A tre giornate dalla fine, la corsa resta apertissima. In casa gricignanese, però, la linea resta invariata: la società del presidente Andrea Lettieri ha più volte chiarito che il primato non rappresenta l’obiettivo stagionale, pur restando un traguardo prestigioso.