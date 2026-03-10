Napoli, in Piazza Garibaldi sportello settimanale di Federconsumatori

Napoli – Lingue diverse, provenienze diverse, storie diverse: Piazza Garibaldi è da sempre il primo volto di Napoli per chi arriva, e uno dei crocevia più densi e contraddittori del Mezzogiorno. Un luogo che negli ultimi anni ha provato a scrollarsi di dosso anni di abbandono e marginalizzazione, costruendo pezzo per pezzo una narrazione nuova, fatta di presidio sociale, cultura, accoglienza.

In questo percorso, che vede insieme già tantissime realtà della società civile e del terzo settore napoletane e campane, arriva un nuovo alleato: anche Federconsumatori Campania Aps ha sottoscritto l’accordo di collaborazione con Dedalus Cooperativa Sociale nell’ambito di “Bella Piazza”, percorso di co-gestione pubblico-privato degli spazi pubblici di piazza Garibaldi sostenuto da Fondazione Con il Sud insieme a una rete di enti e fondazioni.

Federconsumatori Campania, che tra l’altro proprio a Piazza Garibaldi ha scelto di posizionare la propria sede principale regionale, porterà in piazza uno sportello settimanale di tutela e orientamento per i cittadini. Un contributo concreto, immediato e misurabile: ogni venerdì dalle 15 alle 17, un consulente dell’associazione sarà presente in piazza per offrire un servizio gratuito di informazione, orientamento e tutela rivolto a chiunque abbia difficoltà a destreggiarsi nel dedalo delle utenze domestiche – luce, gas, acqua, rifiuti, telefonia – o abbia bisogno di capire i propri diritti come consumatore. Un presidio a bassa soglia, pensato per chi è più esposto: migranti, persone anziane, famiglie in difficoltà economica, senza dimora.

“Piazza Garibaldi è il biglietto da visita di Napoli per chi arriva dal resto d’Italia e dal mondo, e al tempo stesso è uno dei luoghi dove le fragilità sociali della nostra città si concentrano in modo più visibile”, dichiara Giovanni Berritto, presidente di Federconsumatori Campania. “Essere presenti lì con i nostri servizi non è solo una scelta di coerenza con la nostra missione – da oltre trent’anni difendiamo i diritti dei cittadini – è una scelta politica nel senso più bello della parola: stare dove c’è bisogno. La collaborazione con Dedalus ci permette di inserirci in una rete già solida, capace di fare sistema tra realtà diverse per un obiettivo comune. Ogni venerdì pomeriggio porteremo competenza e ascolto: è il minimo che possiamo fare per chi spesso non sa nemmeno di avere diritti da esigere”.

Elena de Filippo, della cooperativa Dedalus, capofila del progetto “Bella Piazza”, afferma: “L’adesione di Federconsumatori Campania rafforza in modo concreto il senso del progetto: costruire a Piazza Garibaldi una presenza stabile, accessibile e competente, capace di intercettare i bisogni reali delle persone e di offrire risposte immediate. In un luogo attraversato ogni giorno da cittadini, viaggiatori, lavoratori, persone in condizioni di fragilità e nuovi abitanti della città, portare uno sportello di orientamento e tutela dei diritti dei consumatori significa aggiungere un presidio utile e vicino, che si inserisce pienamente nella visione di uno spazio pubblico vissuto come luogo di cura, relazione e inclusione”.