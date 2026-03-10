Caserta, al Liceo Manzoni una mattinata di studi sulla professione del farmacista

Caserta – Un percorso di approfondimento dedicato alla figura del farmacista, oggi sempre più punto di riferimento sanitario per i cittadini. È questo il tema della mattinata di studi in programma mercoledì 11 marzo, dalle 9.30, al Liceo “Manzoni”, appuntamento pensato per offrire agli studenti uno sguardo ampio sulle prospettive universitarie e professionali del settore farmaceutico.

L’iniziativa rappresenta il primo di una serie di incontri organizzati in sinergia con il DiSTABIF – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, con il patrocinio morale dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta e dei Farmacisti Cattolici Italiani.

La mattinata sarà aperta dai saluti della dirigente scolastica Adele Vairo e sarà coordinata dalle professoresse Valentina Jolanda Caso e Roberta Dosi. L’incontro offrirà agli studenti e alle studentesse del Campus Manzoni una panoramica completa sul percorso universitario e sulle opportunità professionali legate al mondo della farmacia, con uno sguardo anche alla dimensione etica e sociale di una professione in continua evoluzione.

Il ruolo del farmacista sul territorio – Il primo intervento sarà affidato al dottor Umberto D’Alia, presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta, che approfondirà il ruolo del farmacista come presidio sanitario sul territorio, figura sempre più centrale nell’ascolto dei cittadini, nell’informazione corretta sull’uso dei farmaci e nella promozione della salute e del benessere.

Etica professionale e sanità pubblica – A seguire interverrà la dottoressa Carmela Iodice, farmacista dirigente responsabile dell’Asl Caserta, con una relazione dedicata all’etica della professione e alla gestione della salute pubblica nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.

Ricerca e innovazione del farmaco – La mattinata si concluderà con l’intervento del professore Sandro Cosconati, professore ordinario di Chimica Farmaceutica e presidente del corso di studi di Farmacia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, che illustrerà agli studenti le prospettive della ricerca scientifica, l’innovazione nel campo del farmaco e il percorso accademico necessario per intraprendere questa carriera. L’appuntamento si inserisce nel percorso formativo del liceo casertano e punta a rafforzare il dialogo tra scuola, università e mondo delle professioni, ampliando ulteriormente l’offerta culturale e orientativa dell’istituto.