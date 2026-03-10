Pietrarsa, rinnovata intesa tra Museo ferroviario e Fondazione Dohrn: agevolazioni per visitatori

Napoli – Prosegue anche nel 2026 la collaborazione tra il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa e la Fondazione Dohrn, realtà senza scopo di lucro impegnata nella valorizzazione, promozione e divulgazione delle attività di ricerca della Stazione Zoologica di Napoli. Un’intesa che negli anni si è consolidata come strumento di promozione integrata del patrimonio culturale, artistico e scientifico del territorio.

Il rapporto tra le due istituzioni è stato avviato nel 2019 e, grazie all’ampia partecipazione di visitatori registrata nelle precedenti edizioni, continua a rappresentare un punto di riferimento per la diffusione della conoscenza e per l’incontro tra cultura, scienza e storia.

Le agevolazioni per i visitatori – L’accordo prevede tariffe agevolate per l’ingresso al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa e ai siti gestiti dalla Fondazione Dohrn: l’Aquarium, il DaDoM (Museo Darwin Dohrn) e il Turtle Point, il Centro Ricerche Tartarughe Marine – Osservatorio del Golfo di Napoli. I visitatori potranno usufruire della promozione presentando in biglietteria il ticket acquistato presso uno dei siti aderenti entro 30 giorni dalla data di emissione.

Le opportunità per le scuole – Sono previste agevolazioni anche per le scolaresche: gli studenti, nella stessa giornata, potranno visitare sia il Museo di Pietrarsa sia il Turtle Point usufruendo di un biglietto unico.

Info – Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso e sui dettagli dell’iniziativa è possibile telefonare allo 081.472003 oppure consultare il sito fondazionefs.it.