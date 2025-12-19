Nola Business Park: Vulcano Buono, Cis e Interporto trainano l’economia campana

È il polo industriale di Nola (Napoli), composto da Vulcano Buono, Cis e Interporto Campano, a confermarsi come uno dei principali motori dell’economia regionale. A dirlo sono i numeri record registrati nel corso dell’anno e la nuova sinergia rilanciata durante l’incontro ospitato all’interno di Voco, il nuovo hotel della catena IHG che opera nella struttura progettata da Renzo Piano. Nel corso del confronto è emerso il ruolo sempre più centrale del sistema integrato che ruota attorno al Nola Business Park, capace di coniugare commercio, logistica, servizi e ospitalità di qualità, con un impatto economico e occupazionale rilevante per l’intero territorio campano.

Gli investimenti e l’impatto sul territorio – A tracciare il bilancio della crescita del centro commerciale è stato Francesco Furino, amministratore delegato del Vulcano Buono: “Ormai sono due anni che si è sviluppato un investimento di oltre 20 milioni di euro che ha portato a una riqualificazione totale dell’intero centro commerciale, senza tralasciare alcun particolare, dalla sicurezza nelle aree esterne e interne per finire agli aspetti cromatici delle gallerie. Produciamo un impatto totale sul territorio di 245 milioni di euro, di cui 94 milioni legati al mondo indiretto, che ha generato secondo dati certificati occupazione per 2417 unità, di cui 1350 all’interno della struttura. Siamo diventati un modello che va oltre il centro commerciale, abbiamo le caratteristiche di una smart city capace di offrire un’esperienza complessiva alle famiglie che vengono a trovarci. Anche grazie alla presenza di una Spa di recente apertura che si sviluppa su 1800 metri quadrati, di un cinema multisala di ultima generazione e di un meraviglioso hotel che oggi presenta un ambizioso restyling. Ma siamo anche un punto di riferimento culturale, oltre che economico, per il territorio, sostenendo iniziative storiche e fungendo da sostegno per eventi di qualità, legati proprio al territorio”.

L’integrazione tra logistica, commercio e servizi – Sul valore strategico di questa fase di sviluppo si è soffermato Claudio Ricci, presidente e amministratore delegato dell’Interporto Campano Spa: “Questa fase di crescita del Centro Commerciale Vulcano Buono, di cui l’Hotel è un elemento fondamentale, costituisce un passo significativo anche per il nostro Business Park, composto dalle centinaia di aziende di Cis ed Interporto. Infatti, rappresenta una forte spinta ad una sempre maggiore integrazione tra logistica, commercio e servizi, come appunto l’ospitalità di qualità: un grande ecosistema che punta sui servizi per le aziende, ma anche per i visitatori e gli avventori che quotidianamente frequentano il business park. Il business park, facendo leva sulle opportunità di uno strumento di promozione territoriale importante come la Zes unica meridionale, è in costante sviluppo, esercitando una grande attrattività economica”.

Il ruolo del Cis nel sistema Nola – A sottolineare la visione complessiva del progetto è stato Andrea Miranda, presidente del Cis: “Il Nola Business Park è un sistema integrato di aziende e servizi, materiali ed immateriali, di qualità, che ha un ruolo unico nell’economia regionale ed è la riprova della lungimiranza di chi aveva immaginato questo agglomerato. Il Nola Business Park, costituito da Cis ed Interporto, è un sofisticato modello di integrazione con oltre 500 aziende e fatturati di svariati miliardi di euro. Le continue sinergie tra Cis, Interporto ed il vicino Vulcano Buono dimostrano come le diverse competenze possano generare valore condiviso”.

Il restyling dell’hotel e il lancio di Voco – L’incontro, moderato da Stefania Sirignano di Radio Punto Zero, è stato aperto da Roberto Riccio, amministratore delegato di Italian Hotel Company, che ha illustrato il restyling dell’hotel all’interno del Vulcano Buono: “Arriva il momento in cui in ogni luogo c’è bisogno di cambiamento. Quindi dopo 16 anni di Holiday Inn eravamo giunti al punto di avere l’ambizione di cambiare la traiettoria di questa realtà. Voco è, dunque, un nuovo modo di fare ospitalità e che consente di posizionare l’albergo in una scala di valori molto più alta. La scelta nasce anche per rispondere all’esigenza di accogliere ospiti internazionali. La decisione è stata ponderata, abbiamo valutato e tra tanti brand internazionali abbiamo scelto questo affrontando un investimento, per il restyling, di circa 2 milioni di euro”.

“Christmas Vibes” – A chiudere la giornata il Christmas Vibes, una serata speciale dedicata al lancio del Voco Nola Naples, brand del gruppo internazionale IHG Hotels & Resorts, che ha suggellato un percorso di crescita condivisa tra le principali realtà del polo industriale nolano. IN ALTO IL VIDEO