Napoli, al Parco San Laise di Bagnoli un Natale tra luci, mercatini e prevenzione per i più piccoli

Napoli – Luci d’artista, colori e animazioni per bambini trasformano il Parco San Laise di Bagnoli in un grande villaggio delle feste: è N’atu Natale, un percorso che unisce divertimento, solidarietà e prevenzione, con ingresso completamente gratuito per tutte le famiglie.

Il villaggio e le attività – L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Campania Welfare in collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali della Regione Campania e l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, propone un vero e proprio villaggio natalizio con mercatini, casa di Babbo Natale e laboratori didattici per i più piccoli. Fino al 31 dicembre, ogni venerdì, sabato e domenica, il Parco San Laise si anima con appuntamenti dedicati alle famiglie: il venerdì e il sabato dalle ore 17 alle 22, la domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle 22. Il filo conduttore resta uno: il divertimento qui non si paga, l’ingresso è completamente gratuito.

Il focus sulla prevenzione orale – Cuore del progetto è anche l’educazione alla salute, con un’attenzione particolare alla prevenzione orale. Come spiega Pietro Rutigliani, presidente della commissione Albo dell’Ordine: “Ai bambini insegneremo l’educazione primaria, le corrette manovre di igiene orale, perché è fondamentale una corretta salute del cavo orale in funzione delle patologie sistemiche del nostro corpo”. Ai piccoli partecipanti sarà consegnato un kit dedicato, con dentifricio, spazzolino e un “attestato di coraggio”, per rendere la cura dei denti un gesto naturale e positivo.

Una festa per tutti i bambini – L’iniziativa è completamente gratuita, in linea con la mission della Fondazione Campania Welfare, presieduta da Antonio Marciano: “Stare accanto a tutti i bambini della nostra città, in modo particolare a chi è in condizioni di maggiore difficoltà e regalare sorriso e divertimento”. L’obiettivo è fare del Natale un’occasione di condivisione e inclusione, capace di coinvolgere anche chi vive situazioni di fragilità.

La solidarietà di Telethon – L’esperienza proposta dal Parco San Laise sarà arricchita da un programma di attività permanenti che accompagneranno tutti i fine settimana dell’evento. Tra queste, la presenza della Fondazione Telethon che, con uno stand solidale, offrirà ai visitatori l’opportunità di sostenere importanti progetti di ricerca, portando nel villaggio di N’atu Natale anche il messaggio di una scienza vicina alle persone e alle famiglie. IN ALTO IL VIDEO