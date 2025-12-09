Natale a Gricignano, il 12 dicembre si accende l’Albero dei Diritti in piazza

Gricignano (Caserta) – Un albero che non si limita a illuminare la piazza ma che prova a dare forma ai diritti, ai sogni e alle speranze dei più piccoli. È lo spirito di Un Natale da indossare, l’evento promosso dall’Unicef, dal Comune di Gricignano di Aversa e dall’istituto comprensivo “Filippo Santagata”, in programma venerdì 12 dicembre, alle ore 17, in piazza Municipio, con l’accensione dell’Albero dei Diritti delle Bambine e dei Bambini.

Unicef ha scelto Gricignano– Dopo Teverola e Aversa, l’Unicef ha scelto quest’anno proprio la piazza di Gricignano per il momento simbolico dell’accensione dell’albero. La manifestazione vedrà la partecipazione della presidente Unicef Campania, Emilia Narciso, della dirigente scolastica del “Santagata”, Loredana Russo, del sindaco Vittorio Lettieri e del consigliere delegato agli Eventi, Giacomo di Ronza, insieme ad autorità civili e militari. All’accensione dell’albero si occuperanno, con l’ausilio di un’autoscala, i Vigili del fuoco del Comando di Caserta, mentre la “colonna sonora” sarà curata dalla Fanfara della Brigata Garibaldi di Caserta, dalla BGS – Banda Giovanile Studentesca e dal Coro del comprensivo gricignanese.

Le scuole e il territorio – La piazza diventerà un crocevia di realtà scolastiche provenienti da tutta l’area: parteciperanno gli istituti comprensivi Aversa (“De Curtis”, “Cimarosa – IV Circolo”, “Pascoli”, “Parente” e Terzo Circolo), Castel Volturno, Carinaro, Parete (“Basile – Don Milani”), Casal di Principe (“Spirito Santo”), Sant’Arpino (“Rocco-Cinquegrana”, Teverola (“Ungaretti), Villa di Briano (“Calderisi), insieme alla Direzione didattica e alla Scuola secondaria di primo grado di Trentola Ducenta. Una rete ampia che, insieme alle associazioni e alle istituzioni locali, contribuirà a trasformare l’appuntamento natalizio in un momento di educazione civica e di impegno concreto sui temi dell’infanzia.

Alunni protagonisti – «Il nostro albero si accenderà non solo di luci, ma anche di sogni e di sorrisi. Ascolteremo ciò che gli alunni hanno da dirci e come comunità educante ci impegneremo a costruire un presente più giusto ed un futuro più luminoso per tutti», commenta la dirigente Russo. «Il Natale non è solo sfarzo, luci e regali. Il Natale è soprattutto valori, diritti e rispetto per chi rappresenta il nostro futuro», sottolineano dall’amministrazione Lettieri, invitando tutta la cittadinanza a partecipare.

La metafora dell’albero – L’Albero dei Diritti delle Bambine e dei Bambini è una metafora cara all’Unicef: le radici richiamano i principi ispiratori della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia (non discriminazione, interesse superiore del minore, diritto alla vita e allo sviluppo, ascolto), il tronco rappresenta la solidità di questi valori, rami, foglie e frutti simboleggiano i singoli diritti – istruzione, salute, gioco, famiglia, casa – che permettono ai bambini di crescere in modo sano e libero. Anche la costruzione dell’albero sarà condivisa: ogni bambino e ogni famiglia porterà nella propria scuola una “foglia” con una frase, un disegno, una fotografia o un simbolo legato a un diritto ritenuto importante. Dall’unione di tutti questi contributi nascerà un grande albero collettivo, segno dei valori che guidano la comunità educante e dell’attenzione che il territorio dedica alle nuove generazioni. IN ALTO IL VIDEOSPOT