Aversa, Giunta azzerata: il sindaco Matacena avvia la verifica politica

Aversa (Caserta) – Il decreto è arrivato in serata, a poche ore da una seduta consiliare segnata da assenze e numeri fragili. Il sindaco Francesco Matacena ha azzerato la Giunta comunale, revocando tutti i componenti dell’esecutivo. Una scelta maturata dopo lo strappo consumato tra i banchi di “Aversa Azzurra”, rimasti vuoti nel Consiglio di questa mattina.

La comunicazione rivolta agli assessori è stata laconica e immediata, arrivata poco prima della firma: “Al fine di una verifica politica ho emesso decreto per procedere all’azzeramento della Giunta”. Nel provvedimento, il primo cittadino parla della necessità di “riconsiderare gli attuali assetti di governo, per il conseguimento degli obiettivi di mandato, dando impulso all’azione politico-amministrativa”.

Il Consiglio tra assenze, sospensioni e mancanza del numero legale – L’Assise si è aperta solo al secondo appello e con numeri ridotti. A consentire l’avvio dei lavori è stata la presenza del consigliere di minoranza Gilberto Privitera, approdato di recente in Forza Italia, che ha garantito il numero minimo per aprire l’aula. Il punto più critico è emerso sui debiti fuori bilancio, in particolare una sentenza del 2016. In aula è arrivata una proposta di delibera priva della firma della dirigente dell’area e priva di istruttoria, elemento che ha spinto il presidente del Consiglio a chiedere una sospensiva. Privitera ha definito il caso un “debito privilegiato”, chiedendo la verifica del numero legale: richiesta che, dopo l’uscita dell’opposizione, ha fatto venir meno i numeri e fatto saltare la seduta.

La decisione e la fase di confronto – All’indomani di una maggioranza apparsa indebolita, Matacena ha scelto di mettere tutto in discussione. L’azzeramento dell’esecutivo apre ora una verifica politica interna, con l’obiettivo di capire se esista ancora una maggioranza reale in grado di sostenere il governo cittadino, o se la strada debba arrivare fino alle dimissioni. Nei prossimi giorni il sindaco incontrerà i gruppi che lo sostengono per definire nuovi equilibri e verificare la disponibilità a sostenere un percorso amministrativo coeso.

“Verifichiamo se ci sono condizioni per proseguire” – “Una decisione – spiega Matacena – che non nasce da un singolo episodio, ma dalla necessità – oggi non più rinviabile – di avviare una verifica politica seria e trasparente all’interno della maggioranza. Quando ho scelto di scendere in campo per guidare Aversa, l’ho fatto con un obiettivo chiaro: rimettere in piedi la nostra città, valorizzarne le potenzialità e costruire un’amministrazione capace di lavorare insieme, nella stessa direzione. Per raggiungere questi traguardi serve una squadra compatta, responsabile, presente. Negli ultimi tempi ho registrato segnali che vanno in senso opposto e che rendono difficile garantire stabilità, coerenza e un’azione amministrativa all’altezza delle aspettative della città”.

“Per questo – sottolinea il primo cittadino – ho ritenuto necessario fermarmi, fare un passo di responsabilità e aprire una fase di confronto vero. Dobbiamo capire se esistono ancora le condizioni per proseguire con determinazione il lavoro iniziato o se saranno necessari altri passi. Lo devo ad Aversa, alla sua storia e alla fiducia che tanti cittadini hanno riposto in me. Nei prossimi giorni porterò avanti questa verifica con la massima serietà. Come sempre, il mio unico interesse resta il bene della città di Aversa”.