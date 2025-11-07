Thiene, incendio nei magazzini Munari: evacuati dipendenti, nessun ferito

Fiamme altissime hanno divorato nel primo pomeriggio di giovedì 6 novembre un capannone dei magazzini Munari in via Europa, a Thiene (Vicenza), sprigionando una densa colonna di fumo che ha ridisegnato l’orizzonte della città e richiamato l’attenzione di residenti e passanti.

L’intervento dei soccorsi – Squadre dei vigili del fuoco sono accorse da Schio, Vicenza, Lonigo, Asiago, Padova e Verona, affiancate da tre squadre di volontari: in totale 40 operatori e 14 mezzi tra autopompe, autobotti, piattaforme aeree e autoscala. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono tuttora in corso.

Evacuazione e persone coinvolte – Il capannone, che ospita giocattoli e articoli per la casa, è stato evacuato in pochi minuti. Tutti i dipendenti sono usciti in sicurezza: non si registrano feriti. L’incendio, alimentato dai materiali altamente infiammabili presenti all’interno, ha reso complesso l’attacco al fuoco e il contenimento del fronte, con fiamme alte decine di metri e fumo diffuso anche oltre l’area industriale.

Il sindaco sul posto – Il primo cittadino di Thiene, Giampi Michelusi, ha raggiunto l’area per seguire da vicino l’evoluzione dell’emergenza e rassicurare la cittadinanza.

Cause e danni – Le cause del rogo non sono ancora note. Le prime stime indicano danni molto ingenti al capannone e alle merci, mentre i caschi rossi lavorano per scongiurare propagazioni alle strutture vicine. Arpa Veneto è presente per le verifiche sulla qualità dell’aria e per il monitoraggio dell’impatto ambientale dell’evento. IN ALTO IL VIDEO