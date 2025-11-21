Gricignano, il Pd chiude la campagna per le regionali con la capolista Sgambato

Gricignano (Caserta) – Ultime ore di appelli al voto per le regionali in Campania: domenica 23 e lunedì 24 novembre gli elettori torneranno alle urne. A Gricignano di Aversa, intanto, il circolo del Partito Democratico ha scelto di chiudere il proprio ciclo di incontri accogliendo la capolista casertana Camilla Sgambato.

Partecipazione e confronto – L’appuntamento, tenutosi alla Gran Caffè Iaquinto, ha segnato la conclusione del calendario di iniziative organizzate dal circolo Dem con i candidati della lista casertana. “È stato un momento di partecipazione e condivisione, durante il quale abbiamo potuto discutere dei tanti problemi che, purtroppo, attanagliano i nostri territori”, fa sapere Francesca Tessitore, assessora del Comune di Gricignano e componente dell’assemblea regionale del partito.

I temi al centro del dibattito – Dalla sanità all’ambiente, passando per le questioni che riguardano i giovani e le aree interne, il confronto, dopo il saluto di Salvatore Carbisiero, segretario cittadino del Pd, ha coinvolto, tra gli altri, Giuseppe Della Gatta, esponente dei Giovani Democratici di Napoli, Giovanna Moretti, rappresentante del Pd gricignanese e del Comitato #NoBiodigestoreGricignano, Luca Romano, componente del Pd di Dragoni e coordinatore della segreteria dell’europarlamentare e presidente della commissione Envi, Antonio Decaro, quest’ultimo impegnato in Puglia nella corsa alla presidenza della Regione.

Tessitore: “Politica sia vicina ai problemi reali” – “Abbiamo voluto trasmettere a chi ci ha ascoltato – aggiunge Tessitore – la nostra passione e quanto sia importante per noi alzare il livello delle discussioni centrandole sui problemi che la gente deve affrontare nella propria vita quotidiana. Dobbiamo metterci nei panni delle persone e ritornare a pensare che anche gli obiettivi difficili sono raggiungibili. Se non svolgiamo questo ruolo i cittadini non ritorneranno a credere nella politica e quel processo di delegittimazione che l’ha travolta da troppo tempo continuerà a provocare danni”, ha sottolineato l’assessore Tessitore.

Moretti: “Tante battaglie da portare avanti” – “Gli interventi che si sono susseguiti – spiega Moretti – hanno affrontato le questioni nel merito, rimarcando con orgoglio i risultati raggiunti in questi dieci anni di governo De Luca, ma soffermandoci sulle tante battaglie che abbiamo il dovere di portare avanti. Ogni momento di partecipazione è stato costruito con l’obiettivo di garantire un sano confronto e per parlare di buona politica”.

Il sostegno al Sgambato – Il circolo ha rivolto il proprio in bocca al lupo a tutti i candidati e in particolare alla capolista Camilla Sgambato, indicata come “una donna di partito che ha sempre esercitato la sua azione politica sul territorio e per il territorio con empatia e convinta che l’inclusione e il supporto a chi non ce la fa devono essere i primi obiettivi a spingerci a fare politica”.

“Ripartire dal confronto tra militanti e circoli” – “L’auspicio è che, dopo questo momento importante per il futuro della nostra regione, il Partito Democratico a Caserta e in Campania ripartirà con le discussioni, i confronti tra militanti e circoli. Perché – conclude Tessitore – solo quando apriremo le porte del partito, faremo rete, condivideremo le difficoltà, metteremo in sinergia le risorse e le competenze necessarie, rispetteremo le regole democratiche di partecipazione, allora ci renderemo credibili agli occhi degli elettori e questi ritorneranno nelle urne a votarci”.