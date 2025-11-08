Caserta, “Natale Village” all’A1Expò dal 5 al 21 dicembre

Fervono i preparativi al Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista (Caserta Sud), dove i fedeli elfi di Babbo Natale stanno lavorando senza sosta per accogliere la quarta edizione di Natale Village, l’evento che trasforma ogni dicembre in un mondo di luci, profumi e sorrisi. Il magico villaggio aprirà le sue porte dal 5 all’8, dal 12 al 14 e dal 19 al 21 dicembre 2025, regalando a grandi e piccini un’esperienza immersiva nel cuore del Natale.

L’atmosfera incantata sarà resa ancora più speciale dal fatto che Natale Village è interamente al coperto, una caratteristica che lo rende unico in Campania, ideale per vivere la magia delle feste indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. All’interno, mercatini artigianali, spettacoli di burattini, artisti di strada, luminarie, mascotte Disney, area food e naturalmente l’incontro con il vero Babbo Natale accompagneranno i visitatori in un viaggio nel mondo dei sogni. Il tutto tra suoni, colori e attrazioni che evocano la meraviglia dell’infanzia.

“Siamo tutti molto concentrati su questo evento dalle enormi potenzialità – afferma il presidente dell’A1Expò, Antimo Caturano – perché la magia del Natale coinvolge tutti, grandi e piccini. Indubbiamente Natale Village è costruito su misura di bambino, ma anche gli adulti si lasciano incantare dalla magia che solo il Natale può regalare. Tante sorprese, tante novità e nuove attrazioni per concludere al meglio un anno fieristico ricco di soddisfazioni. Non voglio sbilanciarmi – conclude Caturano – perché non posso spoilerare nulla affinché prevalere l’effetto sorpresa”.

Il villaggio accoglierà anche le visite scolastiche nelle mattinate dal 9 al 12 e dal 15 al 19 dicembre, offrendo agli studenti la possibilità di vivere un’esperienza educativa, divertente e ricca di emozioni, tra laboratori creativi, spettacoli e la tradizionale letterina a Babbo Natale. Gli orari di apertura per il pubblico saranno il venerdì, dalle 15 alle 22, e il sabato e nei giorni festivi, dalle 10 alle 22. Per informazioni e adesioni alle visite scolastiche, il numero da contattare è 0823.1766542