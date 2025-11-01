Napoli, rissa con sassate tra ambulanti in Via Toledo: panico tra i passanti

Napoli – Una violenta rissa tra venditori ambulanti ha sconvolto la tarda mattinata di oggi in via Toledo, all’angolo con via Trinità degli Spagnoli, nel cuore di Napoli. La zona, affollata di turisti e residenti complice la giornata primaverile del ponte di Ognissanti, si è trasformata in un campo di battaglia: volate sassate e calci tra gruppi di venditori che si contendevano un tratto di marciapiede per esporre merce contraffatta. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia e operatori del 118 per soccorrere i feriti e riportare la calma.

La denuncia di Borrelli– Le immagini della rissa sono state inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha commentato con durezza l’episodio: “Da anni denunciamo l’invasione di via Toledo da parte degli ambulanti che si impossessano di ampi spazi, rendendo impossibile anche solo percorrere una delle principali aree pedonali della città, per vendere indisturbati la loro merce contraffatta. Un danno enorme per gli esercenti che pagano regolarmente le tasse e hanno regolari esercizi commerciali, oltre a un problema di sicurezza”.

“La maxi rissa di questa mattina – continua Borrelli – ne è la prova, senza tener conto dei rifiuti che restano abbandonati in strada al termine della loro attività. Una distesa di merce contraffatta a perdita d’occhio che di certo non dà lustro alla città che punta a candidarsi capitale del turismo degli ultimi anni”. Il deputato chiede: “Si garantisca a via Toledo la dignità che merita, arteria principale dove passano migliaia di turisti a cui va offerta la migliore espressione della nostra città. Servono presidi fissi per garantire sicurezza a una delle strade più affollate della città”.