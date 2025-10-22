Usura ed estorsioni con metodo mafioso: fermi della Dia tra Campania e Basilicata

26
Blitz della Sezione Operativa della Direzione investigativa antimafia di Salerno: eseguito, stamani, un decreto di fermo a carico di soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di usura ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le operazioni sono ancora in corso.
L’attività, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia partenopea, ha interessato le province di Salerno, Napoli, Avellino e Potenza, con interventi coordinati sul territorio per dare esecuzione ai provvedimenti restrittivi.