Scontri Pisa-Verona, arrestati cinque ultras dell’Hellas

Non fu una scaramuccia da stadio: tra passamontagna, mazze e fumogeni, il pre partita di Pisa-Hellas Verona del 18 ottobre è degenerato in un vero assalto tra opposte fazioni. La Polizia di Stato di Pisa, con il supporto degli Uffici di Verona e Trento, ha eseguito l’arresto in differita di cinque tifosi gialloblù, individuati grazie alle immagini acquisite subito dopo l’intervento degli agenti che aveva disperso i gruppi.

Gli arresti in differita – Quattro dei fermati risiedono nella provincia di Verona e uno in quella di Trento. La misura è scattata sulla base delle riprese video raccolte nell’immediato e analizzate dagli investigatori della Digos: un lavoro di incrocio che ha consentito di riconoscere i più attivi negli scontri e procedere alla restrizione della libertà personale entro le 48 ore previste.

Le contestazioni – Ai cinque è attribuita, a vario titolo, la rissa e il possesso, l’utilizzo e il lancio di fumogeni, mazze, bastoni, oggetti contundenti e atti ad offendere, in violazione della normativa sulle manifestazioni sportive. Per i quattro veronesi sono stati disposti gli arresti domiciliari; il tifoso trentino sarà giudicato con rito direttissimo.

Il materiale sequestrato – Subito dopo l’episodio, la Digos ha recuperato e posto sotto sequestro un arsenale di oggetti: passamontagna, un coltello e un taglierino, guanti, sfollagente telescopici, pezzi di cinghie con fibbie, fumogeni, mazze, tubi “geberit” e aste. Reperti che restituiscono la cifra della violenza e la preparazione allo scontro.

Le indagini ancora in corso – Il setaccio dei filmati prosegue negli uffici della Questura di Pisa per identificare ulteriori partecipanti, tra sponda veronese e pisana. Molti dei presenti risultavano integralmente travisati e, secondo gli investigatori, “evidentemente preparati” a un confronto organizzato già prima dell’arrivo allo stadio. IN ALTO IL VIDEO