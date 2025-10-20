Rugby, Amatori Napoli debutta con una vittoria sulla Lazio

Parte col rombo giusto la stagione dell’Amatori Rugby Napoli: allo stadio di casa arriva un 35-20 sulla Lazio che vale i primi punti in Serie A e, soprattutto, il segnale di una squadra capace di crescere alla distanza, spingendo forte nell’ultimo tratto di gara.

La partita – Prova solida del capitano Alessandro Quarto e dei compagni, bravi a capitalizzare il fattore campo e a chiudere il match quando l’inerzia si è spostata definitivamente dalla parte napoletana. Per il tecnico Luca Varriale, esordio vincente e indicazioni confortanti sul piano dell’intensità e della tenuta mentale.

Le ragazze all’esordio in élite – Storico debutto in Serie A Élite anche per la formazione femminile guidata da Matteo Rinauro. L’emozione della nuova categoria si fa sentire: la Neapolis Campania Felix si arrende 10-32 alla Benetton Treviso, ma la giornata resta un passaggio simbolico per il movimento e una base su cui costruire.

La nuova rotta del club – Sullo sfondo, un cambio di passo evidente: energie fresche e un’aria nuova che accompagna il cambio di vertice dell’Amatori Napoli Rugby, presieduta da Paolo di Francia, con Gabriele Gargano nel ruolo di direttore sportivo. L’obiettivo dichiarato è ritagliarsi un ruolo chiave nel panorama nazionale, con programmazione e ambizione. IN ALTO IL VIDEO