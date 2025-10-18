Regionali Campania, accordo tra Democrazia Cristiana e Udc: rilancio dello scudo crociato

Un patto siglato lo storico “scudo crociato”. La Democrazia Cristiana e l’Udc hanno raggiunto un accordo che punta a ricompattare l’area cattolico-popolare in Campania alle regionali del 23 e 24 novembre a sostegno del candidato presidente del centrodestra Edmondo Cirielli.

L’intesa – All’incontro erano presenti l’avvocato Saverio Guida, portavoce nazionale e regionale in Campania della Democrazia Cristiana, l’avvocato Nicola Pagano, segretario regionale della Democrazia Cristiana, Sabatino Esposito, rappresentante legale della Democrazia Cristiana, Michele Battiloro, membro del direttivo nazionale, e Vittorio Adelfi, membro del direttivo nazionale e regionale.

La linea politica – In questo contesto l’avvocato Guida ha illustrato l’obiettivo: riunire in un’unica forza lo storico gruppo della Democrazia Cristiana, così da offrire agli elettori campani la possibilità di ritrovare il simbolo che li rappresenta.

Il raccordo con l’Udc – In accordo con l’avvocato Antonio Dell’Aquila, membro del direttivo nazionale dell’Udc, hanno partecipato in video l’onorevole Lorenzo Cesa e i responsabili nazionali, con Sabatino Esposito insieme al senatore Raffaele De Rosa.

Le prossime mosse – Nella giornata di domenica e lunedì il gruppo dovrebbe rinnovarsi con significative novità di partecipazione. In questa prospettiva Esposito e il senatore De Rosa si sono congratulati con l’avvocato Guida e l’avvocato Dell’Aquila per il lavoro svolto e per aver riportato unità nella Democrazia Cristiana.