Afragola, sequestrata falegnameria abusiva dopo blitz della Polizia Locale

Afragola (Napoli) – Una cantina di facciata, segatura e solventi dietro la serranda: in via Saggese gli agenti della Polizia locale di Afragola hanno scoperto un laboratorio del legno al piano inferiore della strada, lo hanno posto sotto sequestro e hanno denunciato il titolare.

I caschi bianchi, diretti dal comandante colonnello Antonio Piricelli, componente della cabina di regia sul fenomeno della Terra dei Fuochi, hanno intensificato i controlli sul territorio nell’ambito delle attività coordinate dall’incaricato di governo presso la Prefettura di Napoli, viceprefetto Ciro Silvestro. L’obiettivo: individuare attività “fantasma” sconosciute agli enti che producono inquinamento e mettono a rischio la salute dei cittadini.

Dopo giorni di appostamenti per verificare i movimenti e la natura del sito, gli agenti sono intervenuti in via Saggese in un locale apparentemente adibito a cantina. All’interno, invece, hanno trovato spazi predisposti e attrezzati per la lavorazione del legno: una vera e propria falegnameria con area di laccheria in esercizio.

Secondo quanto accertato, l’attività operava in violazione delle normative ambientali e delle disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, priva delle necessarie autorizzazioni. Per l’assenza di titoli ambientali, la falegnameria è stata sottoposta a sequestro di polizia giudiziaria. Il titolare è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria.