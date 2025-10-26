Gricignano, 24enne ignora l’alt dei carabinieri: preso dopo inseguimento

Gricicignano (Caserta) – Ha provato a sfuggire al controllo, ma la sua corsa è durata pochi minuti. Un 24enne originario di Giugliano in Campania e domiciliato a Gricignano di Aversa è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della stazione locale.

L’inseguimento – Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, era alla guida di una Daewoo Matiz quando, nel corso di un posto di controllo, non si è fermato all’alt imposto dai militari, tentando di far perdere le proprie tracce lungo le strade cittadine. L’inseguimento si è concluso poco dopo, quando l’auto è stata raggiunta e bloccata.

La perquisizione – Sottoposto a controllo, il 24enne è stato trovato in possesso di due bustine di cellophane contenenti complessivamente 3,5 grammi di hashish e di un tirapugni in acciaio, entrambi sottoposti a sequestro penale.

Le ulteriori violazioni – Gli accertamenti successivi hanno rivelato che l’uomo era privo di patente di guida, mai conseguita, e che il veicolo non era coperto da assicurazione. È inoltre risultato recidivo, nel biennio, per la stessa violazione. La vettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo e affidata in custodia giudiziale.