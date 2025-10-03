Napoli, “Uno sguardo al futuro”: a San Giovanni il murale di Salmoiraghi & Viganò

Napoli – Come immaginano il proprio futuro i giovani di oggi? E che mondo sognano per il domani? A partire da queste domande nasce “Uno Sguardo al Futuro”, il progetto di arte urbana partecipata promosso da Salmoiraghi & Viganò curato da “Brand for the City”, giunto alla sua terza edizione con la realizzazione di un nuovo murales a Napoli, dopo le tappe di Milano e Torino.

Un progetto che conferma la forza dell’arte come strumento di rigenerazione urbana e sociale, e che evidenzia come le aziende, se responsabilmente coinvolte, possano diventare motore attivo di cambiamento. Dopo la prima edizione a Milano, presso l’Istituto Gino Capponi nel 2023, con l’artista Frode, il progetto si è ampliato l’anno seguente, coinvolgendo il Liceo Artistico Statale Renato Cottini di Torino, e la street artist Nice and the Fox. Ogni tappa ha saputo valorizzare il contesto specifico e dare spazio alla visione delle nuove generazioni attraverso un linguaggio potente e accessibile, come quello dell’arte urbana.

L’edizione 2025 a Napoli ha coinvolto il Liceo Statale Don Lorenzo Milani di Napoli, nel quartiere San Giovanni a Teduccio, e l’artista campano Amed, grazie supporto curatoriale e logistico di Inward Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana. Il format, curato da Brand for the City, si è articolato, come anche in tutti gli anni precedenti, in due fasi principali. A maggio 2025 gli studenti dell’indirizzo artistico sono stati coinvolti in laboratori creativi, seguiti da docenti ed esperti esterni, che li hanno spinti a riflettere sui temi della sostenibilità ambientale e del futuro collettivo. Un percorso che li ha portati a mettere su tela la propria visione, con la realizzazione di opere artistiche esposte a fine produzione presso la sede della Municipalità 6 del Comune di Napoli.

Le creazioni degli studenti sono state poi rielaborate concettualmente da Amed che ha restituito e valorizzato i messaggi emersi durante le attività, aggiungendo la sua impronta personale. Un murale a beneficio di tutta la comunità, che diventa così il punto di arrivo di un percorso partecipato, ma anche un segno permanente nel quartiere. Un gesto che genera cura, identità e senso di appartenenza. “Uno Sguardo al Futuro” interpreta infatti l’arte urbana come strumento di attivazione civica, di educazione visiva e di coesione sociale. In linea con l’impegno ambientale, tutte le opere sono realizzate utilizzando finiture fotocatalitiche, capaci di contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, e di sensibilizzare sul valore della sostenibilità attraverso un impatto tangibile.

I tre murali realizzati sono oggi testimonianze visive di un dialogo tra generazioni, tra scuola e territorio, tra arte e impresa. Segni che parlano di partecipazione, ascolto e bellezza condivisa. Si ringrazia la Municipalità 6 del Comune di Napoli e in particolare il suo presidente Alessandro Fucito per la partecipazione allo svolgimento del progetto. Si ringraziano anche la dirigente professoressa Adele Pirone e la professoressa Veronica Vecchione del Liceo Don Milani per aver accolto l’iniziativa nel proprio istituto.